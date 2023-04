Her er resultatene av EuroMillions-trekningen: Ingen stor vinner for jackpotten på 86 millioner, finn ut tallene som er trukket

€86 millioner er å hente denne tirsdagen i EuroMillions-trekningen. Vinnerruten må inneholde fem riktige tall og to riktige stjerner. Nasjonalt lotteri. Siden det ikke var noen heldige vinnere i denne siste trekningen, vil spillerne få en ny sjanse til å treffe jackpotten og bli millionær i den neste EuroMillions-trekningen denne fredagen.

Vinnende tall:

17-21-23-35-37

Vinnende stjerner:

10-11

Hvordan spille EuroMillions?

Du kan spille e-Lotto online eller kjøpe favorittspillnettet ditt på et utsalgssted (bokhandel, butikk osv.).

Det finnes flere typer slips: enkel slip, multiple slip og quick pick.

I Simple Ballot, som koster €2,50 per kombinasjon og uavgjort, spiller du mellom én og seks kombinasjoner. Hver fase består av 50 tall og 12 stjerner. Du må krysse av for 5 tall og 2 stjerner per etappe. Du kan også velge antall trekninger du vil delta i, noe som øker vinnersjansene dine.

I flere stemmesedler kan du krysse av for opptil 10 tall og 12 stjerner per rutenett – noe som gir deg større sjanse for å få en vinnende kombinasjon. Som med enkle stemmesedler kan du velge flere trekninger på rad.

Hvis du ikke har et spesifikt lykketall, er Quick Pick et alternativ som sparer deg for tid: datamaskinen velger tilfeldig tall og stjerner for deg.

Euromillions trekninger finner sted hver tirsdag og fredag: du kan få resultatene direkte på forsiden, rundt kl 23, men også vinnertallene på DH. Hvis du har en eller flere vinnende trekninger, sjekk dem på National Lottery Sales Centre.

