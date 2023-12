Her er resultatene av Euromillions-trekningen: Jackpotten på 240 millioner er vunnet, finn ut tallene som er trukket

Det var €240 millioner tilgjengelig i tirsdagens Euromillions-trekning. Vinnernettet må inneholde de fem riktige tallene pluss de to riktige stjernene, som angitt i Nasjonalt lotteri . Enhver heldig person fra utlandet vil kunne dra nytte av hovedpremien. Andre spillere vil få en ny sjanse til å vinne jackpotten og bli millionær under den kommende Euromillions-trekningen, på fredag.

Vinnende tall:

17-30-42-48-50

Vinnende stjerner:

4-8

Hvordan spille Euromillions?

Du kan spille online ved hjelp av elektroniske lotterier eller ved å kjøpe et rutenett med favorittspillet ditt fra et utsalgssted (bokhandel, butikk, etc.).

Det finnes flere typer stemmesedler: én stemmeseddel, flere stemmesedler og hurtigvalg.

I den enkle spreaden, som koster €2,50 per sett og per trekning, kan du spille mellom ett og seks sett. Hvert rutenett består av 50 tall og 12 stjerner. Du må bekrefte 5 tall og 2 stjerner for hvert nettverk. Du kan også velge antall trekninger du vil delta i, noe som er med på å øke vinnersjansene dine.

I flerstemmeseddel kan du sjekke opptil 10 tall og 12 stjerner per rutenett – dette gir deg flere sjanser til å få vinnerkombinasjonen. Du kan, som i enkle flyers, velge en rekke trekninger etter hverandre.

Hvis du ikke har et spesifikt lykketall, er Quick Pick et tidsbesparende alternativ: datamaskinen velger tallene og stjernene dine tilfeldig.

Euromillions trekninger finner sted hver tirsdag og fredag: du kan få resultatene direkte på forsiden, rundt klokken 23, men du kan også få vinnertallene på DH. Hvis du har ett eller flere vinnernett, få dem skannet på et nasjonalt lotteri-salgssted.