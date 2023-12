Her er skattesatsene i Brussel-kommuner for 2024 (infografikk)

Som avisa «Lecco» påpekte, og kommunene bekreftet, har ingen partier tatt opp eiendomsskatten i år. To kommuner, Etterbeek og Berchem-Saint-Agathe, reduserer PPI. I Etterbeek planlegger den politiske enigheten i Vincent de Wolfs flertall (MR) å øke PPI fra 6,3 % til 6 %. Etterbeek hadde allerede satt ned den satsen i fjor.

Hos Berchem ber Christian Lamoulin oss gå fra 6,8 % til 6,5 %. «I fjor måtte folk betale mer skatt på grunn av indeksregulering. Vi ønsket å gi noe av det tilbake til dem. Hvorfor berører vi IPP og ikke PRI? «FØkonomisk hadde vi ikke råd til å kutte begge deler. IPP berører flere og bidrar til å redusere skattetrykket på virksomheten«.

Brussel-kommunene hever eiendomsskatten for å spare budsjettet: «Dette tiltaket er vanskelig å svelge»

Små oppsummeringsparenteser. Disse to kommunale avgiftene «beregnes på grunnlag av en skatt innkrevd av et annet myndighetsnivå». Den ekstra IPP er en ekstra prosentandel av skatten på grunn av den føderale staten knyttet til inntekten. Tilleggseiendomsskatten (PRI), som navnet antyder, påvirker eiendom og utgjør også hovedinntektskilden for Brussel-kommuner. I motsetning til PPI som er beregnet i prosent, beregnes PPI som en prosentandel «Ekstra øre» som multipliserer beløpet til arealet basert på matrikkelinntekten. Merk at Be-Home-bonusene, både regionale og kommunale, gjør det mulig å dempe disse økningene for eiere som bor i deres eiendom.

Schaerbeek, hvor eiendomsskatten pålegges mest

Liten endring på det ett år før valget. Rangeringen av Brussel-kommuner med flest og minst skatter er ikke forskjellig.

Når det gjelder eiendom, er det i Auderghem de har lavest skatt (ytterligere 1900 centimes). Woluwe-Saint-Pierre har også en litt høyere rate (2200). Tvert imot, i Schaerbeek er de ekstra centimeterne høyest: 4191 ekstra centimeter. Følg deretter Forest (3990), Getty (3890) og Molenbeek (3890).

Hvis Schaerbeek er enheten med høyest PRI, så er IPP i eselbyen – som en «kompensasjon«- den laveste på 4,6%. Motsatt er denne skatten den høyeste i Ixelles: 7,5%.

Legg merke til at Getty – til tross for våre mange bønner – nektet å gi oss 2024-satsene før deres stemme i styret. Men agendaen indikerer:Fornyelse«.