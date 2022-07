Her er Stromes siste klipp, «Mon Amor», en duett med Camila Cabello (VIDEO)

Strome slapp sitt nye klipp for «Man Amor» onsdag, med sangeren Camila Cabello. De parodierer reality-TV-verdenen og tilegner seg kodene.

Et skjermbilde av Stromes «Man Amor» musikkvideo.







Av forfatteren

Publisert 27.07.2022 kl. 18:33 Lesetid: 1 minutt



LDen belgiske sangeren Strome tilbyr en refleksjon over reality-TV i sitt nye klipp, en duett med den cubansk-amerikanske stjernen Camila Cabello. Musikkvideoen til sangen «Mon Amor» ble sluppet onsdag og inneholder reality-TV-verdenen, som nå er en del av det mainstream audiovisuelle landskapet.







Alle symbolene er der: drømmende landskap, sure farger, personlige intervjuer foran kamera…

Regissørduoen Julian og Quentin valgte klippet som en liten parodi på reality-TV-verdenen, med sangeren i et spill. For å vinne må du tenke strategisk, leke med karismaen din og forføre til slutten. De ti kandidatene kaster seg ut i kamp for å nå målet sitt, på bekostning av vennskap, forføre og lure sine allierte. Det er også den mystiske telefonen som noen ganger byr på tøffe utfordringer. Bare vinneren overlever elimineringen…