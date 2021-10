Her er tre av Standards sanger for Embe Lays suksess

To dager etter å ha takket Mbaye Leye, Patrick Asselman og Eric Deflandre, fortsetter Standard å lete etter en ny hovedtrener som skal erstatte senegaleseren. Hvis Will Still bekreftes å være en del av T2s neste tekniske stab, vil ligaklubben ha et mye tydeligere mål: neste hovedtrener bør lede sin første arbeidsøkt på mandag og være klar til å jobbe hardt. Og tre spor vil dukke opp på den tiden.

Uten en avtale om Bruno Venancy Sabri Lamouchi, er han allerede interessert i fortiden etter slutten på Junior Admissions Clubs eventyr i Al-Duhail, Qatar, mens avtalen på ruten til Alexander Blasin i Oostende vil bli veldig dyr. Endelig er et annet navn på Muse-bredden Dominico Tedesco, en 36 år gammel ung italiensk-tysk trener som trente Schalke og Spartak til Moskva og har vært uten klubb siden slutten av forrige sesong.

