Her er tre ting India må gjøre for å gjøre 5G, Telecom News og ED Telecom bedre

5G er nesten i hjørnet. Eller er det? 5G har banket på dørene våre i noen tid som et passord og tar nå mye tiltak på bakken. Det er imidlertid i ferd med å endres ettersom Department of Telecommunications (DoT) nylig godkjente applikasjoner fra Telecommunication Service Providers (DSPs) for å teste bruk og anvendelse av 5G-teknologi. Mens feltforsøk begynner her i India, har 5G som en teknologi vært kommersielt tilgjengelig i mer enn 50 år i mer enn 50 land som Frankrike, Sør-Korea, USA, og det er verdifulle leksjoner vi kan lære av oppstart, suksesser og feil i disse markedene. Indiske operatører kan lære av erfaringen fra sine jevnaldrende og unngå eller ikke gjøre den samme feilen som jevnaldrende.

La oss ta 5G-tingen i Frankrike, som vil være kommersielt tilgjengelig fra november 2020. En fersk studie viste at det er et gap i kvaliteten på opplevelsen som tilbys av DSPs på 5G. Fremst i denne studien er den målte opplevelsen på ekte enheter plassert på ekte kundeplasser i ni større franske byer. Mens den nåværende operatøren tilbyr en gjennomsnittshastighet på 146 Mbps, står den nye operatøren på 28 Mbps, som er hastigheten man forventer på 4G. Disse avvikene mellom operatørene kan være et resultat av forskjellige sorteringsstrategier.

Konflikter som dette kan være kompliserte fordi de til slutt påvirker sluttkunden. I dag, når nasjonen fanger den ødeleggende andre bølgen av Govt-19-epidemien, gir den en sømløs digital opplevelse, slik at digitale applikasjoner fra utdanning og arbeid til underholdning og mat kan fortsette på avstand.

Så hvordan kan India bedre forberede og bygge 5G-nettverket som trengs for industrien? Dette er hva vi tar:

5G-investeringer bør være foran kurven:

Søknadstilfeller I motsetning til 4G, som følger bruk og aksept av teknologi, har 5G forhåndsutviklede verktøysaker før teknologien blir offentlig tilgjengelig. Derfor bør 5G-nettverk planlegges ikke bare for å gi høy hastighet, men også for å gi riktig nivå av erfaring som kreves for disse verktøyhendelsene.

Drivkraften for digital utvikling fra epidemien har økt antall kritiske verktøyhendelser som krever svært lave forsinkelser, for eksempel telemedisinsk praksis, kontaktløs salg eller drift, eller saker som krever mobilbank og høy båndbreddetilgjengelighet. E-klasserom, fjernarbeid eller telemedisin, som alle utveksler store mengder video- og lydbyte. Hver applikasjonssak har et annet behov for nettverket, noe som ble vist i en tidligere MOZARK-studie om forholdet mellom 4G-nettverk og OTT-applikasjoner, og planlegging av slike nettverk er dyrt. 5G vil kreve langt mer tilgang til fibernett enn forgjengerne, noe som gjør distribusjon av 5G enda dyrere. Derfor er det enda viktigere for nettverk å tilby en sømløs opplevelse på 5G ved å sette pengene sine på de riktige stedene når de kjøper spekter, utstyr og fiber.



Ytterligere samarbeid er nødvendig for å eliminere digital ulikhet:

5G vil kreve allestedsnærværende sikkerhet for å lykkes. Hvis du aktiverer dette i noen få urbane sentre, vil det ikke skape noe annet enn hotspots som ikke gir de virkelige 5G-hendelsesbegivenhetene som tidligere er diskutert. Tenk deg en pasient i en landsby som prøver å nå en lege i en by med en videosamtale. Alle som jobber synkronisert krever et nettverk, applikasjons- og innholdsdistribusjonsnettverk (CDN) for å sikre at begge parter får den rette opplevelsen. Disse krever et høyt samarbeidsnivå mellom hard innsats, regulatorer, lokale systemer, DSP, OEM, CDN-leverandører og applikasjoner.

Med adventen til 5G vil frynsedatasentre bli en vanlig ting, som krever et større nivå av samarbeid mellom operatører og CDN-er. Søknader må ha sin egen beredskap og partner med både operatører og CDN for å levere innhold jevnt. Regulatorer må sørge for at politikken gjennomføres i tide, slik at myndighetsgodkjenninger ikke blir en barriere. Når alle samarbeider, vil den digitale ubalansen bli eliminert.

Erfaringsbasert testing kan forbedre suksessraten:

Det er mye suksess med å velge riktige konfigurasjons- og distribusjonsstrategier basert på spektrumvalg. Testing når de brukes er den sterkt anbefalte smidighetsteknikken for å sikre at de bygger nettverkene de tilbyr. Denne testen skal ikke teste kvaliteten på tjenesten som den gjør på 4G, men er en omfattende måling av brukeropplevelsen på tvers av nettverket, applikasjonen og enheten. Operatører kan dra nytte av erfaringssentrert testing av sine generelle distribusjonsstrategier, slik at de kan teste hvordan nettverket de har bygget vil fungere når kommersiell trafikk åpnes. Ved å gjøre dette kan du løse eventuelle problemer før de blir lagt merke til av forbrukeren, og dermed forbedre suksessraten i å skape 5G-nettverket som mennesker og bedrifter trenger.

Mens 5G fortsatt er i testfasen, er det store forhåpninger blant alle indiske aksjonærer og forbrukere om å se India som en pioner innen denne nye teknologien. De riktige tiltakene som er tatt nå kan ha en langsiktig innvirkning på fremtiden til 5G i vårt land.