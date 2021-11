Her er trinnene den franske regjeringen vil kunngjøre denne torsdagen

Med mer enn 30 000 tilfeller oppdaget på tirsdag under hele tilbakefallet av epidemien i Frankrike, forbereder regjeringen seg på å kunngjøre en rekke tiltak, som vil bli diskutert med alle veteraner (representanter, senatorer og lokale folkevalgte, som vil bli offisielt kunngjort på en pressekonferanse torsdag).

Men under Jean Costex sitt intervju med senatorer onsdag ettermiddag er flere tiltak, spesielt angående den tredje dosen, allerede frigitt. Informasjon om La Voix Du Nord.

Regjeringen skal ha bestemt seg for å følge rådene fra to rådgivende organer, Vitenskapsrådet og Vaksinestrategiske rådet, som nylig har avslørt seg i den tredje dosen. Ifølge våre kolleger bør helseministeren denne torsdagen kunngjøre utvidelsen av den tredje dosen til hele befolkningen over 18 år fra midten av januar.

Den tredje dosen skal sikre helse. Personer over 18 bør være to måneder og en uke fra 5 måneder for å få den tredje dosen. Som et resultat, hvis den personen ennå ikke har mottatt det, er passet ikke lenger gyldig.

I tillegg vil tiden for å få dette tredje stoffet reduseres til fem måneder i stedet for seks måneder.

Regjeringen forventes å kunngjøre at gyldighetsperioden for PCR-tester vil reduseres fra dagens 72 timer til 24 timer (som allerede er regelen i andre europeiske land).