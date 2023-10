«Her er verden» – en historisk lov i India: 33 % kvinner skal sitte i forsamlinger, men…

Fra april 2023 har India blitt det mest folkerike landet i verden. Den har nå en befolkning på 1,425 milliarder, foran Kina, som har okkupert det første trinnet på pallen i 2000 år.

Omtrent betyr det at én av fem mennesker som bor på denne planeten er indisk. Disse tallene ble levert av FN, men det er bare et estimat da India ikke har telt befolkningen på et tiår. Den siste folketellingen startet i 2011. Ifølge FNs anslag har Indias befolkning økt med mer enn en milliard mennesker siden uavhengigheten i 1947. Det er et av de yngste landene på planeten: 40 % av indianerne er under 25 år.

India er i dag den femte største økonomien i verden og har utmerket økonomisk helse. Ifølge Verdensbanken er en vekst på 9,1 % i 2021, 7 % i 2022 og over 6 % i 2023 målet. OECDIndia vil være den raskest voksende G20-økonomien etter 2014.

Undersøkelse av banken Goldman Sachs Den anslår også at landet kan bli verdens nest største økonomi innen 2075, drevet av befolkningsveksten.

Den indiske økonomien byr på en rekke utfordringer, og starter med sysselsetting. Arbeidsledigheten ligger nå på 8,3 % Problemet kommer fra nye på arbeidsmarkedet (10 millioner hvert år). Og yngre mennesker under 25 år er mest rammet.

Et slikt land må svare på befolkningens økende behov. Spesielt når det kommer til energi. India er fortsatt 75 % avhengig av kull. Men verdens tredje største utslipper av klimagasser håper å oppnå karbonnøytralitet innen 2070 med fornybar energi. Til dette bruker staten solenergi. Megaparker som Badla i delstaten Rajasthan bygges.