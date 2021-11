Her er verdens beste ost!

Sluttfasen av konkurransen kombinerte 16 oster: Olavidia vant.

Konkurransen om den beste osten i verden fant sted i Ovido, Spania. 4078 oster fra 48 land var på rømmen. Panelet på 250 dommere fokuserte på ulike egenskaper som form, lukt, berøring, smak, produktlevering og produksjonsvansker.

I finaleomgangen, som kombinerte de 16 beste ostene som ble presentert i konkurransen, vant Olavidia, den myke geitosten, med hele 103 poeng. Denne osten er laget i en familie ostefabrikk (Quesos y Besos, som oversettes til “Fromages et bisou”), som har rekorden for den andre osten på sjette plass på rangeringen. Ifølge voldgiftsretten er forskjellen mellom Olavidia dens høye kvalitet og den “intrikate” utførelse av produksjonsprosessen. For ikke å glemme dens opprinnelige firkantede form.

Olavidia, hvis navn refererer til den spanske forfatteren og juristen Pablo de Olavida, er laget av familiens flokk med skånsomt pasteurisert geitemelk. En modningsprosess basert på mugg og kull i 15 til 20 dager gir den sin karakter, med Johns brente olivenkjerne plassert i hjertet. I 2019 vant den en amerikansk ost: Rogue River Blue måtte avlyse 2020-utgaven på grunn av en helsekrise.