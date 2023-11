Her er verdens morsomste vits, ifølge en studie

Av Lauren Choukiasian

Mens alle har sin egen sans for humor, vil noen vitser gi gjenklang hos alle, inkludert en spesielt.

Latter er bra for helsen din: det frigjør endorfiner. Så vi føler oss mindre stresset, mindre engstelige og dette induserer en umiddelbar følelse av velvære. Hvis den ene alltid ser den samme vitsen og den andre ikke ler, finner vi vanligvis felles grunn. Den britiske psykologen Richard Wiseman sendte inn nesten 40 000 vitser for vurdering av mer enn to millioner Internett-brukere.

Verdens morsomste vits

Denne vitsen ble rangert som den høyeste av 40 000 innsendte.

«To jegere går i skogen og en av dem kollapser plutselig. Han ser ikke ut til å puste, øynene hans er glassaktige. Den andre jegeren tar frem telefonen og ringer nødetatene. «Vennen min er død! Hva kan Jeg gjør?» Han sa. «Ro deg ned, jeg skal hjelpe deg. Vi må sørge for at han er død først,» svarte operatøren. Etter et øyeblikks stillhet ble det hørt et skudd. Jegeren tok telefonen. «Ok, hva nå?» »

Hvorfor fungerer det så bra? I følge psykologen består humor av tre elementer som utgjør humor: «Det er mange grunner til at vi finner en vellykket vits. Noen ganger er det følelsen av overlegenhet som kommer av den, noen ganger gjør vitsen lys over en skremmende situasjon, og noen ganger en viss mengde absurditet overrasker oss.»