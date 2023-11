Her er vinneren av The Voice Kids Belgium: «Denne sesong 2s UFO!»

Etter 9 uker med intens konkurranse er The Voice Kids sesong 2s 8 finalister inne. Hvem vil ta talentet sitt til den unge thailandske Taif Barrow (med Elsa og Mattia), Matthew Irons (med Lucy og Mahdi), Black M (med Elena og Martina) eller Alice on the Roof (med fenomenet Diliano og Malou). Summit og dermed beseire Oceana, vinneren av den første utgaven?

Etter første runde er de fire finalistene (Lucy fra Matthew Irons, Mattia fra Dyff Barrow, Elena fra Black M og Diliano fra Alice on the Roof) kandidater fra de siste åtte elleveåringene. Og halvannet middelaldrende jenter (inkludert Elsa, som er litt 9 år yngre), slik at «denne sesongens UFO» Elena vant finalen i The Voice Kids 2 med treneren sin Black M. Sjarmerende over Du Xia (Flames) under blinds, etterfulgt av Rihanna (Diamonds) under KOs før hun perfeksjonerte seg til finalen på Adele (Do You Remember), imponerte den unge damen, nå 11 år gammel (10 års kringkastingsrekord). oss igjen, Amel. Even in Bent (Where Am I Going) eller Queen B, aka Beyonce (Halo) som avsluttet samlingen med stil med to sensasjonelle opptredener og imponerte alle. Et panel på 100 velgere bestemte: Svart talent vant denne sesong 2 av The Voice Kids.

Finalist The Voice Kids Belgium 2 © Arno Partissimos eiendom

Etter noen av bloopers denne sesongen (som Alice’s vitser eller Matthew’s tongue twisters), Black Ms opptreden på Grande, Tyfe Barrow i sin nye singel eller Jeremy Mackies (vinner av sesong 9 av The Voice og tidligere belgisk representant for Eurovision) av Oasis , Elena drar med trofeet, En familiehelg i Efteling, men fremfor alt et stipend på 10 000 euro for studiene og en kontrakt med Universal Music. Debutsingelen hennes Your Kind of Pretty ble utgitt 22. november og viser modenheten til denne unge stjernen når hun trosser samfunnets diktater og frihetstørsten til dagens ungdom.

Elena, vinner av The Voice Kids Belgium 2, eiendom til treneren hennes Black M © Arno Partissimo

Her er ordet fra Universal – en slags biografi – fra den nye verge:

Elena Gabongo, 11 år gammel, er en ung belgisk artist. Elena har vært interessert i musikk siden barndommen og har sunget siden hun kunne snakke. Han tok sine første sang- og musikkteoritimer i en alder av 6. Han har også tatt pianotimer i ett år. Inspirert av store vokalsangere som Amel Bent, Olivia Rodrigo, Rihanna og Sia, bestemte Elena seg snart for at hun ville gjøre lidenskapen om til karrieren sin. Bortsett fra å synge, elsker Elena også å danse, spesielt med sine to eldre søstre. En ting er klart, Elena er omgitt av musikk og når hun synger føler hun seg i live. I en alder av 11 deltok Elena i den andre sesongen av The Voice Kids Belgium. I løpet av sin blinde sesong fremførte han «Flames» av Sia og vant enstemmig over fire trenere som berømmet teknikken hans. Han valgte til slutt å bli med i Black M-laget, og etter å ha klatret hver etappe, fant han seg selv som den store vinneren av denne andre utgaven. Sammen med talentfulle Isa Dengblad og Maxine van Brueghelen legger Elena ut på en reise for å lage sin første singel: «Your Kind of Pretty». En ung kvinne full av ambisjoner og forhåpninger synger om å nekte å innrette seg etter dagens samfunn og ønsker mer frihet. «Utover melodien og rytmen til sangen, det jeg liker spesielt er budskapet den formidler, som er å vurdere din personlighet.» I en singel avslører Elena mer enn en mektig og melodiøs stemme: en stor fremtidens artist.