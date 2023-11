Her er Volvo EM90, Volvo minivan vi ikke forventet.

Interiøret er svært luksuriøst for alle passasjerer. © Volvo

Luksus i massevis!

EM90 er 5,21 meter lang og kan ta opptil 6 passasjerer om bord. Hver passasjer vil nyte den kongelige behandlingen, med myke individuelle seter som kan justeres etter eget ønske. I andre rad vil den varmes opp, ventileres og masseres, og vil ha en uttrekkbar hylle som på fly. Alle vil også kunne nyte turen ved å se en film på den 15,6 tommer store skjermen montert i taket, uten å bli forstyrret av ekstern støy, da EM90 er utstyrt med et effektivt støyreduksjonssystem under rulling.

Interiørdesignet er så raffinert som mulig, og av høy kvalitet. © Volvo

Som vanlig har Volvo nøye utvalgt dekslene, noen ganger for deres resirkulerte utseende, noen ganger for å respektere miljøet, for eksempel tretilsetningsstoffer som er FSC-sertifisert og derfor kommer fra bærekraftig forvaltede skoger.

Kina først

Hvis EX30 og EM90 er radikalt motsatte i rekkevidde, har de én ting til felles: motoren på 200 kW (272 hk). I dette tilfellet er det knyttet til et stort 116 kWh-batteri som tilbyr en rekkevidde på opptil 738 km i henhold til den kinesiske godkjenningssyklusen (CLTC). Eller ca 600km i WLTP, som er ganske respektabelt for en slik maskin.

Merk at EM90 vil bli markedsført først i Kina, hvor det er etterspørsel etter denne typen store og luksuriøse minivaner. Ankomsten til Europa er ennå ikke bekreftet.