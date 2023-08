her har du den ideelle posisjonen for å sove bedre

Du snur deg, går tilbake til sengen din, men ingenting hjelper, du kan ikke sovne. den australske siden Drømmestiftelsen, spesialisert i emnet søvn, kan ha funnet løsningen. Faktisk ville en posisjon for å falle i armene til Morpheus være å foretrekke.

Sleep Foundation-artikkelen fremhever først viktigheten av å sove i en god stilling. Dette hjelper deg med å gjenopprette og reparere kroppen din over natten. Når vi vet at vi bruker en tredjedel av livet vårt på å sove, er denne informasjonen nesten viktig. «En god sovestilling kan overvinne stress på ryggraden, mens en dårlig stilling kan øke smerter eller stivhet i rygg, armer eller skuldre, samtidig som det bidrar til dårligere søvnkvalitet.»

Den beste sovestillingen er…

I følge The Sleep Foundation er den ideelle posisjonen en som tillater justering av ryggraden, hoftene og hodet. Derfor anbefales det sterkt å sove på siden. Grunnene ? Ryggraden er bedre støttet og du har mindre sannsynlighet for å utvikle ryggsmerter og halsbrann. En annen fordel: du snorker mindre når du sover på siden. Sleep Foundation-artikkelen legger til at denne stillingen er ideell for gravide kvinner, personer som lider av sure oppstøt eller søvnapné, men også eldre. Vi lærer også at det er tilrådelig å sove på siden med en tykk pute for å opprettholde riktig ryggradsjustering.

Heller venstre eller høyre?

Sleep Foundation foreslår å favorisere venstre side fremfor høyre. Faktisk kan «søvn på høyre side øke trykket på indre organer, og det er grunnen til at eksperter anbefaler venstre side for gravide kvinner og personer som sover med sure oppstøt eller gastroøsofageal reflukssykdom (GERD). Sov på høyre side også. » kan forsterke symptomene på halsbrann. .

Hva med andre sovestillinger?

I tillegg til sideleie er det også lurt å sove på ryggen. Også her forblir ryggraden på linje, men også vekten av kroppen er bedre fordelt. Også, «å ligge på ryggen kan lindre tetthet forårsaket av tett nese eller allergi, så lenge du sitter oppreist.» På den annen side er det ikke nødvendigvis lurt å sove på magen. Sleep Foundation påpeker at denne posisjonen har flere ulemper. «Det gir mindre støtte til ryggen og øker trykket på ryggraden, noe som noen ganger forårsaker smerte når du våkner. Hvis du liker å sove på magen, prøv å sove med en veldig tynn pute eller ingen pute i det hele tatt.»

