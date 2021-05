Herefordshire Twitter-brukere og Amanda Holdencoff på Eurovision Final

Storbritannia har blitt stemplet som en forlegenhet etter at programleder Amanda Holden skrøt av at hun ikke kunne se forskjellen mellom å si hei på fransk og nederlandsk da hun dukket opp i finalen i Eurovision Song Contest.

Han lagde kaffe den siste natten av kampen i Rotterdam da han fikk i oppgave å avgjøre avgjørelsen fra England voldgiftsrett.

Hereford Twitter-brukere (som la til ‘Hereford’ i profilene sine) ble generelt frustrerte over den britiske forestillingen, med en opprøring: “De siste årene har vi blitt kalt til å forlate Eurovision fordi ingen har stemt på oss. Helt patetisk land . ”

Amanda, en britisk God Talent-dommer som dukket opp fra London, sa til publikum og de internasjonale deltakerne i showet: “Bon Sawyer, Coedenavand. Selv om dette er en god kveld på fransk og nederlandsk, vet jeg ingenting.”

Derimot presenterte 10 år gamle Manolis Kikinis fra Hellas sitt lands beslutning flytende på engelsk.

Storbritannia kom sist i turneringen for andre gang på rad, med mange tilskuere som gjenspeiler Englands innflytelse i mange deler av verden.

Konkurransen ble vunnet av det italienske bandet Maneskin

Her er noen tweets med reaksjoner fra Twitter-brukere i Herefordshire:

De siste årene har vi blitt kalt til å forlate Eurovision fordi ingen har stemt på oss. Helt patetisk land – Sophie Shrimp, MD 🦐 (raprawnheadMD) 23. mai 2021

Ting å gjøre # Eurovision Å sende humoristiske bidrag hvert år betyr å ta nullpoengstien som et respektabelt merke og ikke ta konkurransen på alvor – Stuart Nichols (@ stunic23) 22. mai 2021

La oss gå etter det neste år og se Adele der eller som en storm # Eurovision – Chris (ris Chris_Forster) 22. mai 2021

Nasir Afzal, tidligere justisminister og forfatter i Nordvest-England, twitret: “England er ikke halvveis i å få poeng. Amanda Holden sa ikke til et annet Europa at hun ikke kan et helt europeisk språk.

UK Twitter-bruker Catherine Baker kommenterte også Holdens uvitenhet: “Ja, det er en britisk talsperson som kringkaster live til hele Europa, og tuller med å ikke kunne snakke fransk fra nederlandsk # Eurovision.”

En annen observatør bemerket de forskjellige tilnærmingene mellom Holden og Kikinis.

Ryan Lotto tvitret: “Eurovision 2021 Gresk talsperson, 10 år gammel, forstår forskjellige språk bedre enn Amanda Holden …”

Englands rival James Newman fikk null poeng etter å ha fremført sangen Embers.

For andre gang på rad avsluttet England kampen uten poeng.

Italias Bob-Rock Maneskin vant da Frankrike ble nummer to i en kamp i Rotterdam, Nederland i går kveld.

Andre flotte show kom fra Sveits, Island, Russland og Litauen.

Folk som så på i Storbritannia bemerket at Storbritannia reflekterte sin innflytelse i de 25 andre landene som deltok som et resultat av konkurransen.

Journalist Leslie Ritoch skrev på Twitter i morges: “Eurovision bekrefter livet som alltid. Silisium brøt italienske punks pent. Island var lykkelig og kult. Sanger i Frankrike / Sveits var mindre. Brexit Britain er tydeligvis ikke Johnny nå. Å vel.”

Skuespilleren Dan Stevens, som spilte den russiske rivalen Alexander Lemtov i Eurovision-filmen, siterte fra sin karakter i filmen.

Stevens twitret: “Called it” og siterte Lemtos ord i den populære filmen: “Han er veldig god, men alle hater England, så null poeng.”

Resultater:

Italia – 524

Frankrike- 499

Sveits – 432

Island- 378

Ukraina- 364

Finland – 301

Malta – 255

Litauen – 220

Russland – 204

Hellas – 170

Bulgaria – 170

Portugal – 153

Moldova – 115

Sverige – 109

Serbia – 109

Kypros- 94

Israel – 93

Norge – 75

Belgia – 74

Aserbajdsjan – 65

Albania – 57

San Marino – 50

Nederland – 11

Spania – 6

Tyskland – 3

Storbritannia – 0