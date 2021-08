Hermans håper på kontraktfornyelse etter å ha vunnet etappen Arctic Race of Norway

Seks år etter den første seieren på det fjerne Mulsev -toppmøtet i Arctic Race of Norway, satte Ben Hermans ny rekord i løpet i 2021, og slo ut en eneste Christian Iking på slutten av 3. runde.

Belgia, hvis kontrakt med den israelske oppstarten Nation utløper på slutten av sesongen, sa at han tror hans suksess etter seierspallen-sommerens andre etter Giro del’Apennino-betyr at han kan utvide den til laget.

“Jeg håper denne suksessen ender med en ny kontrakt med laget,” sa 35-åringen da han meldte seg inn på laget igjen.

Tidligere i løpet sa Hermans at fremtiden hans fortsatt var i luften, og at han ønsket å gå utover den vanlige toårige kontraktstiden for hans nåværende lag.

“Kan jeg fullføre virksomheten min her? Det er et annet spørsmål, men det er alltid mulig,” sa han Sykling blits. “Men jeg er 35. Jeg tror en toårskontrakt ikke er nok. Så snart jeg skjønner at jeg ikke lenger kan vinne, slutter jeg. Men jeg kommer ikke til å gjøre det nå.”

Det var hans niende seier med Hermans ‘vinnerlag, to utgaver av Østerrike -turen og Utah -turen i 2019 var også i hans Palmers. Han er nå i polarposisjon for å legge til et nytt etapperitt i Arctic Race of Norway i 2021, selv om fjellet i siste etappe ble avsluttet søndag.

“Det var så bra fordi jeg også vant her i 2015. Jeg avspilte denne avgjørelsen flere ganger mens jeg syklet på rullene fordi jeg var så overrasket over at jeg vant,” sa han etter å ha avsluttet.

“Da så de meg aldri foran meg. Det var så hyggelig å gjøre det samme igjen. Det er en stor ting som faller av skuldrene dine når du begynner å være en favoritt.

“Jeg vet at noen av gutta som var med meg – de siste seks eller syv rytterne – var mer eksplosive enn meg, og derfor gikk jeg ut på 500m, 95 prosent, nesten alle, i hjørnet der jeg kunne passe dem inn sprinten. Hvis du har gode ben, start på 250m og gjør alt du kan. Det er veldig vanskelig å bære og passere. Jeg kjenner denne finishen veldig godt. “

Hermans hadde et kjedeproblem og satt igjen med en punktering i nivå 3 og sa at han håper det vil være ulykke bak ham før siste etappe. Etter at Malselv vant i 2015 tok han en ledelse på syv sekunder og gikk til finalen, men mistet den totale tittelen etter å ha savnet en avgjørende pause.

“Nå håper jeg at jeg beholder trøya,” sa han. “Det var en hevnhandling for seks år siden. Jeg vant denne posisjonen da, men mistet den dessverre den siste dagen. La oss håpe jeg fikk min del av den i dag.”