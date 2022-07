Herre – Få en tatovering for å få tilgang til Diablo IV Beta, ville du gjort det?

Innovative initiativer for å lansere et videospill mangler ikke i spillets enorme univers. Noen velger gratis, andre foretrekker samarbeid med prestisjetunge merkevarer. Blizzard tar konseptet enda lenger. Som en del av promoteringen av det neste Diablo-opuset, arrangerer studioet et ganske unikt arrangement. De som deltar i arrangementet og godtar å tatovere seg vil ha rett til et pass for betaen av spillet.

Devil’s Hell Ink

I år feirer videospillserien Diablo sin 25-årsdag. Ja, det har gått 25 år siden det første verket av videospillet ble utgitt på hjemmekonsoller. Det markerte Diablos inntreden blant de beste hack’n’slash i videospillhistorien. Frem til i dag fortsetter mange spillere å bruke kontrollerene sine mens de spiller den siste delen av Diablo III, som ble utgitt for et tiår siden i 2012.

Det er for å feire dette 25-årsjubileet at Blizzard er vertskap for Diablo Hell’s Ink. Gjør ingen feil, dette er virkelig et arrangement med tatoveringstema med Diablo. For anledningen turnerer studioet i flere storbyer verden rundt i selskap med anerkjente tatovører. Fans som deltar i arrangementet blir deretter invitert til å få tatoveringer direkte inspirert av Diablo-universet.

Tilby kjøttet ditt som hyllest

Initiativet appellerer absolutt til de mest hardcore fansen av videospillserien. Du må elske en tittel for å tatovere den permanent på huden din. Dette er virkelig det ultimate tegnet på dedikasjon til sagaen. I tillegg får spillere som takker ja til utfordringen et fint lite kort der vi blant annet kan lese «by kjøttet ditt som hyllest». Selvfølgelig er dette kortet ikke bare der for å se pent ut, det gir deg rett til et stort privilegium.

Delta i Diablo 4 beta

Å eie spesialkortet og ha en Diablo-tatovering gir deg umiddelbar tilgang til Diablo IV-betaen som Blizzard Entertainment vil gi ut snart. Et spørsmål dukker da opp: er du forberedt på å tilby kjøttet ditt som hyllest og få tilgang til Diablo 4 før alle andre? Hvis svaret er ja, må du reise til London 13. august eller Berlin 18. august, datoene for de europeiske Diablo Hell’s Ink-treffene.

På den annen side, hvis du ikke er klar til å ta skrittet fullt ut, kan du alltid registrere deg på den dedikerte Diablo IV-siden. Du vil få muligheten til å være en av de heldige deltakerne som trekkes ut. Du kan også velge de flyktige tatoveringene som tilbys igjen som en del av Diablo Hell’s Ink. Men der vil du ikke ha tilgang til betaen.

Med denne dristige kommunikasjonen håper Blizzard å glemme feilen til Diablo Immortal, den delen av franchisen som er dedikert til mobil. Til tross for alt, må vi vente på utgivelsen av Diablo IV i 2023 for å vite om dette nye verket lever opp til ryktet til de tidligere. Business å følge!!!