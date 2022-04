Herre – Godtar du fargene til Xbox Series S Lego?

Microsoft har alltid vært veldig åpen for samarbeid. Det amerikanske selskapet har allerede produsert flere versjoner av sine nye Xbox Series X- og S-konsoller. Han ville ikke stoppe på en så god vei. Dette antyder en av de mest mystiske tweetene som noen gang er utgitt av den franske grenen av Xbox. Det foreslår samarbeid med murstein. Kanskje dette er Lego eller et annet populært spill?

Xbox Series S Lego?

I mars ble Xbox Series S lanserer spesiell Sonic limited edition med nye hårkontrollere. Konsollen er mindre og mindre kraftig enn sin eldre søster, Xbox Series X, som kan ha en helt ny versjon. Bildet hans er veldig tydelig i den mystiske tweeten som ble utgitt av Xbox France for noen timer siden. Hvis man ser nøye etter, kan man tydelig se formen på stuekonsollen gjennom mursteinene. Sirklene i midten danner en luftutløsning som er en del av egenskapene som skiller den fra Xbox Series X.

Dette for å illustrere andre mindre åpenbare ledetråder. Tilstedeværelsen av murstein er ikke ubemerket av spillere. Store deler av spillmiljøet tenkte umiddelbart på Lego. Det populære leketøysmerket deler en lang historie med videospillverdenen. Den siste Lego Star Wars: The Skywalker Saga er et bevis på dette. Videospillet Lego Bricktales er også ute i år.

Riktignok er disse videospillene nevnt ovenfor dedikert til PC-er, ikke Xbox-konsoller. På den annen side er det ingen grunn til at de to selskapene ikke skal samarbeide. Xbox har alltid elsket kollisjoner Adidas, Gucci, Halo Eller Forza Horizon. Vi ville ikke ærlig si nei til Xbox Series S Lego-konsollen. Begge merkene er store navn i nerdekulturen.

Og Minecraft?

Men pass på, Lego Track er langt fra noe man kan ta hensyn til. Murstein finnes også i bulk i Minecraft-videospillet. Igjen går tariffavtalen mellom de to eierne ut. Det gjorde Minecraft Dugeons En skikkelig hit på Microsofts videospillkonsoller foran «Kommer til PC i 2021. Mojang Studio Xbox har holdt hender i lang tid. Xbox Series S Minecraft-konsollen vil verdsette dette langvarige vennskapet.

Selvfølgelig, tipper vi! Vi må vente på Xboxs offisielle kunngjøring for å finne ut nøyaktig hva denne tweeten egentlig betyr. Med tanke på spenningen som spillere bringer til emnet, er den amerikanske giganten uten tvil navngitt. Beste videospillutgiver i 2021 av Metacritic, Si mye mer i de kommende dagene. Saken skal fortsette!!!