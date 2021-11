«Herre Jesus, la meg beholde håret mitt»: Jennifer Lawrence forteller hvordan døden nærmet seg

I et intervju med Vanity Fair beskriver Jennifer Lawrence hvordan hun nærmet seg døden i 2017.

På sidelinjen av promoteringen av filmen “Don’t Look Up: Cosmic Daniel”, ble den amerikanske skuespillerinnen Jennifer Lawrence intervjuet av magasinet Vanity Fair. Under dette intervjuet fortalte han om en hendelse som preget livet hans. I 2017, da han var ferdig med å filme filmen “Mamma!“, Den unge kvinnen gikk om bord på et privatfly fra Louisville flyplass i Kentucky. Vel i luften hørtes en høy lyd og to menn ble kalt inn i cockpiten. Hun fikk raskt vite at motoren hadde sviktet. En nødlanding som førte til pilotenes start.”Skjelettet mitt hviler på setetSkuespillerinnen som ser sine siste øyeblikk komme, sa da til seg selv.

I løpet av minutter fungerte den andre motoren feil. “Vi kommer alle til å dø“Sier Jennifer Lawrence. For henne virket beslutningen uunngåelig. Hun bestemmer seg for å spille inn talemeldinger på smarttelefonen for familien.”Jeg levde et bedre liv, beklager“, ville han ha kunngjort. Når flyet nærmer seg bakken, ser skuespilleren brannbiler og ambulanser krysse rullebanen.”Jeg begynte å be. Jeg var ikke den spesielle guden jeg vokste opp med fordi han var skremmende og jeg fant ham veldig fornuftig. Men jeg sa: “Å Gud, kanskje vi overlever dette? Jeg vil få brannskader, det vil være smertefullt, men kanskje vi overlever.“Hun fortsetter. Mens hun forkorter historien sin, ender hun opp med en vits.”Vær så snill, Herre Jesus, la meg få håret mitt”, Hun følger etter med en latter. “Vik meg inn i håret ditt kjærlige hender. Ikke la meg bli skallet”, Hun forklarer.

Hans bønner ble hørt. Alle passasjerene kom ut uskadd, men skuespillerinnen har noen problemer med å komme seg fra følelsene sine. Hun måtte ta et nytt fly til New York, fortsatt i sjokk, hun “Den største pillen“Og”Mange miniflasker rom“. Det var en opplevelse hun aldri vil glemme umiddelbart.”Å fly er skummelt, jeg må alltid gjøre det“, avslutter hun.