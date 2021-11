Herre – Samsung: Vil Exynos 2200 være kraftigere enn SnapDragon 898?

I juni ble Samsung og AMDs Exynos 2200-brikke avslørt litt mer via en lekkasje. Prosessoren som er bestemt for de neste smarttelefonene til den koreanske giganten lover mye mer kraft sammenlignet med forgjengeren. Det kan til og med overgå konkurrentene hos Apple og spesielt Qualcomm. Men pass på, noen faktorer kan innebære en begrensning av denne eksplosive kraften annonsert av Samsung.

En ultra-kraftig brikke som trosser alle konkurrentene

Samsung annonserte Exynos 2200 i juni. Ikke mye er kjent om brikken. Den koreanske giganten forsikret ganske enkelt at takket være samarbeidet med AMD i grafikkdelen, denne mobile prosessoren kan integrere ray tracing i smarttelefoner. Vi er også sikre på at den vil være til stede på Samsungs flaggskip for 2022.

Tron-lekkasjen avslørte litt mer om prosessoren. Ifølge ham vil Samsung Exynos 2200 være mye kraftigere enn forgjengeren, Exynos 2100. Strømgevinsten vil nå 31 % til 34 % i en offisiell benchmark. Tatt i betraktning termisk struping, faller denne ytelsesøkningen fra 17 % til 20 %. Derfor reduseres ytelsen drastisk ved å øke temperaturen på prosessoren. Uansett gjør den det bedre, mye bedre enn forgjengeren.

Videre hevder Tron at Samsungs neste brikke vil kunne overgå, til en stor fordel, den SnapDragon 888 som vi finner i alle de kraftigste Android-smarttelefonene for øyeblikket. Qualcomm-brikken ville bli betraktelig bedre enn 3DMark Wild Lifes benchmark. Samsungs baby ville også legge på teppet Apples A14 Bionic-brikke som spesielt utstyrer iPad Air 4 og iPhone 12. Det mest interessante ville være å vite kraften mot Qualcomm SnapDragon 898, den neste high-end-brikken fra den amerikanske giganten.

Men pass på, lekeren avslører ikke noen kvantifiserte bevis her for å rettferdiggjøre sine kommentarer. I mangel av en offisiell kunngjøring fra Samsung eller uavhengige testere, vil det være nødvendig å stole på dens ganske brede beryktethet på Twitter. Den koreanske produsenten kunne kanskje snakke om emnet på et arrangement dedikert til Exynos planlagt til 19. november, men det er ikke sikkert.

Strålesporing er ikke garantert

Det er sant at Exynos 2200 vil ha en tung GPU-del. AMD vil dra nytte av RDNA 2-arkitekturen i sekskjernekomponenten. I teorien ligner GPU-en på PS5- og Xbox-serien, men også grafikkort som Radeon RX 6600 XT. Derfor er den i stand til å støtte strålesporing som Samsung kunngjorde.

Men det er en hake! SoC kan varmes opp raskt. Videre kan det redusere autonomien til smarttelefoner betydelig. Dermed kunne Samsung Exynos 2200 endelig se sin frivillig begrensede kraft av praktiske årsaker. Nok en gang gjenstår informasjonen å bekrefte. Sterkt en offisiell presentasjon!!!