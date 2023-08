Hervé Koffi fornøyd med å avslutte Anderlecht – Charleroi: «Jeg vil be om unnskyldning»

Forrige ukes kampmann i Genk, Hervé Koffi var glad for å snakke om sine redninger og uavgjort (0-0) i mixed zone. Denne søndagen, til tross for nederlaget til Anderlecht (2-1) og hans voldsomme dobbelttakling på Tolberg og Ritz (24.), gikk Burkinabe-keeperen (26) med på å stoppe foran pressen igjen. Klasse.

Det tok ikke lang tid før han tok opp kveldens hete tema: «Jeg måtte gjøre en gest, og det burde ha kostet meg et rødt kort, og når jeg ser på bildene, burde det uten tvil ha straffet meg i flere uker. Han var enig. Heldigvis var det ikke tilfelle, og jeg fikset det raskt. Dommeren så at jeg rørte ballen og at jeg ikke hadde tenkt å skade motstanderen. Jeg vil også be dem om unnskyldning. «

Reimer sa at VAR ikke grep inn, noe som førte til at dommeren kort mistet kontrollen over kampen. Midtveis i kampen, etter en stor feil av Diawara, var beinet for høyt. linje når du slipper ballen.

«Nei, jeg er ikke redd for videoen, Kofi fortsetter nervøst. Hvis jeg hadde tatt ankelen hans eller skinnebenet, hadde det selvfølgelig vært annerledes. Hvis jeg hadde rørt ankelen hans, ville jeg ha kjent ham (Redaktørens merknad: Tolberg) Med en større skade på nøkkelen, ville nok ikke kampen vært ferdigspilt. Jeg gjentar: Jeg vil be om unnskyldning. «