Algerie gikk gjennom nåløyet mot Burkina Faso denne lørdagen. Phenex ble ledet to ganger av Herve Coffeys hingster.

Algerie lever fortsatt i denne CAN, men har vært veldig varm. Etter åpningsremisen mot Angola ledet Burkina Faso to ganger denne lørdagen. Imidlertid dominerte phenex ofte bak ustabile hingster, spesielt i hodetHerve Coffey, holder. Men Konade startet oppholdet på stoppetid i første periode (45. + 3, 0-1).

igjen på benken, Mohamed Amura Senere startet av Djamel Belmadi, med suksess. Union Saint-Guillois' finesser gjenopprettet Algerie sitt spill fullstendig, og veteranen Bagdad Bounetja utlignet i det 51. minutt (1-1). En straffe ville gjenopprette fordelen til Burkina Faso (71., 1-2). Mot slutten av kampen fortalte vi oss selv at Algerie sto i fare for å bli fastlåst på ett tidspunkt i to kamper.

Igjen vil Bounetja, som scoret sitt 25. mål på 61 landskamper og sitt tredje allerede denne CAN, redde Algerie på 90. +5. En ting er imidlertid sikkert: Algerie må vinne mot Mauritania på kampdag tre for å kvalifisere seg direkte.