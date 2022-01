Hestedrap: Hva vet vi om en person i politiets varetekt?

«Tekstdommeren bestemte seg for å forlenge den nåværende varetektsfengslingen fra klokken 8.05 i dag (onsdag),» tvitret Annecy Line Bonnets advokat sent i går kveld.

Sistnevnte påpekte at politiets varetekt onsdag morgen var rettet mot å “gjennomføre tidsplaner for ransakinger” og “ransakinger”, men hans identitet ble ikke avslørt.

Advokaten hans, Jean-Christophe Basson-Larbi, konfronterte noen journalister som ventet på ham foran Chambéry Gendarmerie onsdag kveld, og gjorde det klart at han var et vitne som ble løslatt i 2015. Ifølge rådet var hans syn «urimelig» fordi sistnevnte «alltid var ivrig etter å delta i avsløringen av sannheten».

Denne mannen “lever de mørkeste timene i livet sitt,” sa hun. “Han er en mann som kan fanges, solid, men helt livredd, for at rettsvesenet har feil. Det føles som om han svømmer midt i Kafka.”

Flere aviser, inkludert Le Dauphiné Libéré, omtaler den mistenkte som en syklist som har vært etterlyst i to år og løslatt i 2015, men en advokat kontaktet torsdag av AFP, som ikke ønsket å bekrefte denne informasjonen, ringte dagen før. “Til advarsel” i dette tilfellet.

Den arresterte, som har sittet varetektsfengslet siden onsdag morgen, bekreftet imidlertid at fire vitner ble “fengslet” og fortalte klokkeslettet basert på deres rapporter på tragediestedet for tre måneder siden.

Robotportrett

“Sevoline-massakren”-saken har allerede gjennomgått tusenvis av timer med etterforskning og avhør, tonnevis av dokumenter har blitt flådd og fire arrestasjoner, i påvente av til dags dato. Dette er et av de største juridiske mysteriene som har holdt Frankrike i spenning de siste femti årene.

Den 5. september 2012 ble en 50 år gammel britisk mann av irakisk avstamning, Saad al-Hilli, hans 47 år gamle kone og hans 74 år gamle svigermor funnet døde med flere kuler. Gå i bilen deres på en landevei nær Sewal, ikke langt fra Annecysjøen.

En av Al-Hilli-parets døtre ble alvorlig skadet, og den andre datteren, krøllet sammen under morens ben, slapp mirakuløst uskadd fra drapet. Sylvain Moliere, 45, en syklist fra regionen, ble skutt og drept av et potensielt nettverksoffer.

Faktadagen har passert av agenter fra National Forest Service, og Biker har lenge vært hovedmistenkt i denne ekstraordinære affæren.

Hans manglende rapportering til myndighetene reiste alvorlige mistanker om hans involvering i drapet. Mer enn et år etter tragedien, i november 2013, ga Gendermary ut et portrett av roboten hennes, og understreket hjelmen hennes, som var så sjelden at mindre enn 8000 eksemplarer av denne modellen ble solgt.

Ved å identifisere 4000 mobilnumre fant kjønnene til slutt den virkelige motorsyklisten, som utløste en av mobilreléene som ligger i nærheten av åstedet. CCTV-opptak muliggjorde kryssreferanser til disse undersøkelsene.

På spørsmål fra dommerne som undersøkte det i februar 2015, forklarte en forretningsmann fra området at han hadde dratt til bredden av Annecysjøen for å trene på paragliding.