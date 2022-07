Hetebølge: Spania i alarmberedskap da landet har rekordhøye 45 grader

Hetebølgen som startet forrige helg forventes å vare til søndag, og resultere i kvelning over hele landet, spesielt i Andalusia (sør), Extremadura (sørvest) og Galicia (nordvest). , ifølge det spanske meteorologiske byrået (Aemet), er satt på rødt varsel.

Med unntak av Kanariøyene er alle andre spanske regioner satt i beredskap for lave nivåer.

Almonte (sør) i Andalusia registrerte en høy temperatur på 45,6 °C klokken 17:30 (15:30 GMT), mens mange byer lenger sør oversteg 44 °C, som Sevilla, Córdoba eller Batajós.

Torsdag skal være «toppen av denne hetebølgen», ifølge Aemet, med temperaturer som forventes å nå 44°C igjen i sentrum og sør i landet.

På grunn av denne hetebølgen har mangelen på nedbør på den iberiske halvøya siden begynnelsen av året etterlatt landet med en «alvorlig» brannfare, ifølge brannforebyggings- og slokketjenesten.

Minst 3500 hektar har allerede brent i fjellområdene Extremadura og Castilla og León, ikke langt fra Portugal. Brannmenn som jobbet gjennom natten klarte å «stabilisere» brannen, ifølge regionale tjenestemenn.

Nordvest for Madrid har en annen brann ført til at nesten 500 innbyggere er midlertidig evakuert og under kontroll, ifølge regionale nødetater.

Mellom 1. januar og 3. juli ble 70 354 hektar skog brent i Spania, nesten det dobbelte (+87 %) av gjennomsnittet de siste ti årene, ifølge regjeringen.

Spredningen av disse hendelsene er et direkte resultat av global oppvarming, ettersom klimagassutslippene øker i intensitet, varighet og frekvens, forklarer forskerne.

Inkludert den nåværende hetebølgen har Spania opplevd fem episoder med eksepsjonelt høye temperaturer de siste elleve månedene. Mai var den varmeste siden århundreskiftet.

I tillegg til varmen har Spania lidd under kraftig mangel på nedbør denne vinteren. Som et resultat var kapasiteten til reservoarene 44,4 % av den totale kapasiteten, sammenlignet med et gjennomsnitt på 65,7 % de siste ti årene, påpekte tjenestemenn.