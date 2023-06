Historie: Belgian Cats slo Spania til slutt for å bli europamestere

Men for et møte! I en historisk finale for belgisk basketball ble de heroiske belgiske kattene kronet til europamestere søndag i Ljubljana, Slovenia.

Til tross for mangel på friskhet og 7 poengs ledelse ved pause (32-25), beseiret Belgia Spania 58-64 uten tvil. Belgian Cats hadde sin første store seier og spilte i sin første finale i en stor turnering.

Tråden i spillet