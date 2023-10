Historie: Doumani Kamara scoret 7 poeng for første gang i NBA

Da hans Portland Trail Blazers tapte mot Los Angeles Clippers (111-123), scoret Brussel 7 poeng, tok 2 returer, delte ut 1 assist og klarte 1 blokk på mindre enn 16 minutters spill.

Selv om Oregon-fansens øyne er festet på valg nr. 3 i draften, Scoot Henderson (11 poeng, 4 assists på 35:50), kan Kamara fortsette å få en sjanse med de gjenoppbyggende Blazers. Mot Clippers var han effektiv fra distanse med to trepoengskurver på to forsøk, allerede rekord for en belgier i NBA.

Faktisk er Doumani Kamara bare den andre belgiske spilleren som spiller i en NBA-turnering. Bare Didier «TJ» Mbenga hadde tidligere satt sin fot på Grand Leagues område mellom 2005 og 2011. Den unge 23 år gamle Blazer «Congo Cash» (11 poeng og 4) kan oppnå suksess i karrieren. hjelp).

I sentrum for oppmerksomheten i NBA var franskmannen Victor Vembanyama, 1. valget i siste utkast. Debuten med San Antonio Spurs til en av de mest etterlengtede spillerne i basketballhistorien ble spolert av Luka Doncics trippeldobbel (33 poeng, 10 assists, 13 returer) av Dallas Mavericks (126-119). «Wemby» var ikke noe å være sjenert for med 15 poeng og 5 returer på 6/9-skyting. Det 19 år gamle vidunderbarnet ble hemmet av feil (5), noe som begrenset spilletid til 23 minutter.