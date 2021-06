Historien om brannsagaen – et år

Bildekilde: Keeping It Reel, Netflix

Det var den største filmen om en av de største sangkonkurransene i verden, og Netflix-produksjonen var en hit ikke bare blant Eurovision-fans, men også blant allmennheten.

For et år siden i dag ble det gitt ut en god musikal om den islandske duoen som ønsker å vinne verdens største sangkonkurranse, og romantikk av nysgjerrighet over ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ begynte.

La oss se på alles favoritt Eurovision-film.

Feel-Good komediefilmen inneholder duoen Fire Saga, en duo av to islandske småbysangere, Lars Eriksong (Will Ferrell) og Sigrid Erikstodir (Rachel McAdams). De får en livstidsmulighet til å representere Island i Eurovision Song Contest, hvor høye innsatser, planlagte rivaler og sceneulykker tester deres bånd.

‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ er regissert av David Topkin, som tidligere regisserte The Shanghai Knights, med Jackie Chan og Owen Wilson og Wedding Crosher, med Owen Wilson og Vince Vaughn i hovedrollene. Filmen er skrevet av Will Ferrell og Andre Steele.

Vi vil ikke ødelegge bildet for deg, du kan se det på Netflix, som krever abonnement.

Anmeldelse av filmen

Selv et år senere er ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ en morsom komediefilm designet for å gi deg en latter, og enda mer for å gi deg en følelse av nostalgi for filmen.

I fjor besøkte Aussie Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga og ga det et gjennomsnitt under 3,69, for å være presis. Det er en tommel. Gruppen har noen dumme fans, noen ikke mye. Sjekk ut lagene sine kommentarer og score her.

‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ Trivia

Etter utgivelsen ble den den mest sette filmen på Netflix over hele verden, og sangene fra Eurovision-filmen ble oppført over hele verden. ‘Hasawak’ ble rangert på 5. plass i den australske iTunes-rangeringen, med fire flere opptredener. Lydsporet nådde nummer 3 på det australske iTunes Album Chart. Du kan se hvor sangen er oppført her.

Som forberedelse til filmen deltok Will Ferrell i Eurovision Song Contest 2018 som medlem av den svenske delegasjonen og fikk tillatelse til å følge showet fra begynnelse til slutt, inkludert øvelser.

De virkelige Eurovision-rivalene som vises i filmen er John Lundwick (Sverige 2019), Anna Otopesku (Moldova 2019), Bilal Hasani (Frankrike 2019), Lorraine (Sverige 2012, vinner), Jesse Modore (Frankrike 2010), Alexander Rybak (Norge 2009 ).

Filmen ble opprinnelig planlagt for utgivelse i mai 2020, sammen med den 65. utgaven av Eurovision Song Contest. Etter at konkurransen ble kansellert på grunn av en koronavirusinfeksjon, ble utgivelsen av filmen utsatt til slutten av juni samme år.

Den første solo- og reklamevideoen til filmen ‘Volcano Man’ ble utgitt samme dag som 2020-konkurransen, og ‘Eurovision 2020: Bigger’ Night In! ‘.