Historiene om Green Leaf og Showbiz fanget min oppmerksomhet

RAZZLE -DAZA – Pat -P Daza (The Philippine Star) – 16. august 2021-12: 00

Når vi går inn i den andre uken av vår Enhanced Community Isolation (ECQ), håper vi alle at Metro Manila innen fredag ​​20. august vil bli plassert under MGCQ (Modified General Social Isolation) eller en hvilken som helst kategori. I dag er vi mindre strenge enn vi er nedenfor.

Forhåpentligvis får arbeidsstyrken lov til å gå tilbake til jobb, restauranter får lov til å ta imot kunder tilbake, og kjøpesentre og butikker vil være åpne slik at folk kan øke økonomien ved å bruke penger.

Mens jeg var hjemme, kunne jeg lese og se K-dramaer og en ny Netflix-serie. Set i Memphis, er dette historien om Green Leaf -familien, som kontrollerer verdensturer i Mega Church og Calvary Fellowship. Til tross for den sterke troen til medlemmene har Green Leaf -familien mange bagvaskende hemmeligheter som søskenrivalisering, grådighet og prostitusjon. Den overbevisende dramaserien er produsert av Oprah Winfrey og har Lynn Whitfield, Merle Tandridge og Keith David som spesielle gjester med Winfrey.

Bee Alonso bekreftet til slutt sitt forhold til Dominic Rock etter måneder med spekulasjoner. – Foto fra Dominic Rocks Instagram -konto

I tillegg til å se på TV, var jeg i stand til å fange de siste showbiz -hendelsene og manøvrene. Her er noen historier som fanget min oppmerksomhet:

Angel Loxin og mangeårige skjønnhet Neil Ars knyttet endelig knuten 26. juli i nærvær av ordfører Lino Guidano i Tagore. Bare noen få venner og familie deltok på seremonien, og brudeparet hadde på seg casual svart jeans og hvite topper.

Angel og Neil skulle gifte seg 8. november i fjor, men det ble utsatt på grunn av infeksjon. De planla også å holde en pre-wedding film i Oslo, Norge, men også den ble kansellert. Men kjærligheten vinner alltid til slutt. Gratulerer og gratulerer til det nygifte paret!

Sharon Cuneta kommer tilbake til USA etter to måneder i USA. Sharon sier at hun dro til USA etter å ha mistet Hollywood-prosjektet sitt på grunn av den “falsk positive” Govt-19-testen. Hun var klar til å spille tanten til Phil-Am stand-up komiker Joe Coin, produsert av Steven Spielberg.

Sarah Geronimos Pixie-Cut Herto er verk av Celeste Tuvira, en frisør for stjerner. Bilde fra Celeste Tuviras Instagram -konto

Ektemann Sen. Sharon er takknemlig for at Kiko Banglinan fikk reise til USA for å “slikke sårene” fordi hun savnet muligheten hun en gang i livet hadde til å forstå hjertet hennes.

Under førskolen til filmen hans 5. august avslørte Sharon også at hun gjennomgikk brystreduksjon i USA for å bli kvitt hud og fett etter flere sykluser med vektøkning og tap. Hun hadde også en mindre prosedyre for hennes dislokerte septum, en nasal septaldefekt som involverte forskyvning av neseseptumet. Takket være prosessen kan hun nå puste inn begge neseborene, noe som gjør det lettere for henne å synge.

Bee Alonso innrømmet endelig å ha vært i et forhold med Dominic Rock etter flere måneders spekulasjon om forholdet deres. I et nylig intervju med GMA bekreftet Bee at han har bestemt seg for å beholde moren sin om kjærlighetslivet til han er sikker på hvor forholdet til Dominic går. Bee og Dominic var i USA i en måned for å feire bursdagen sin før de begynte på en film med Alton Richards, produsert av GMA Films, APT Entertainment og Viva Films.

Til slutt kunne jeg ikke la være å legge merke til at Sarah Geronimo spilte i disse dager. Det passer hennes lille ansikt og er arbeidet til Celeste Tuvira, frisøren til stjernene. Dette er det korteste håret jeg noen gang har sett Sarah ha på seg, og det viser den ekstra tilliten hun uttrykker som fru Matteo Guidelli!