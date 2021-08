Historisk arktisk fiskeriavtale trer i kraft

Forsidebilde: Fiskebåt blant isfjell, Disco Bay, Grønland (Peter Prokosch / GRID-Arendal / CC BY-NC-SA 2.0 / www.grida.no/resources/4162) Skrevet 29. aug 2021 15:22 av

Dialog for kinesisk hav

I juni trådte fiskeriavtalen i det sentrale arktiske hav i kraft, og materialiserte en diplomatisk innsats som begynte for mer enn et tiår siden.

Avtalen representerer en uvanlig og fremtidsrettet innsats for å løse et potensielt alvorlig miljøproblem før det oppstår. For ofte finner regjeringene seg i den misunnelsesverdige posisjonen å løse problemer først etter at de har oppstått. Denne gangen vil tidlig handling forhindre uregulert kommersielt fiske i et vidt område av Polhavet som kan ha forårsaket betydelig skade på havmiljøet.

I en annen utvikling inkluderer en formell avtale spesielt knyttet til den arktiske regionen ikke-arktiske signatører, med parter i avtalen som består av Canada, Kina, Danmark (angående Grønland og Færøyene), EU, Island, Japan, Norge. , Russland, Sør -Korea og USA.

Det viser at nasjoner kan finne måter å handle i sin gjensidige egeninteresse selv i møte med alvorlige geopolitiske spenninger. Det var mange friksjonskilder som kunne spore fremdriften underveis, spesielt under Trump -administrasjonen. Men med sentrale aktører i USA, Russland og Kina som signerer og ratifiserer avtalen, har havene et nytt og innovativt multilateralt instrument.

Kommersielt fiskeforbud

Avtalen består av to grunnleggende forpliktelser. For det første vil partene ikke tillate fartøyene sine å drive kommersiell fiske i det åpne havområdet i det sentrale Polhavet.

Partene forplikter seg i løpet av avtaleperioden til ikke å la fartøyene deres drive kommersiell fiskeoperasjon i det åpne havområdet i det sentrale Polhavet, tegnet diagonalt på kartet ovenfor. (Bilde: Pew Charitable Trusts)

Det har aldri vært kommersielt fiske i dette området fordi det til nå har vært dekket av is. Men Arktis varmes opp tre ganger raskere enn jorden som helhet. Som en konsekvens er en betydelig prosentandel av Polhavet, inkludert en del av det åpne hav, nå isfrie deler av året. Gjeldende anslag tyder på at hele Polhavet sannsynligvis vil være isfritt en del av året i løpet av noen tiår.

Så hvorfor vil disse regjeringene gå med på å unngå kommersielt fiske i dette stadig mer tilgjengelige enorme havrommet? Hovedsakelig fordi de ikke vet nok om økosystemene i denne delen av havet til å ha et pålitelig grunnlag for å drive et kommersielt fiske der, på en bærekraftig måte. Ved å bruke “føre -var -tilnærmingen” har partene unngått muligheten for alvorlig miljøforringelse.

Den andre grunnleggende forpliktelsen er et felles program for vitenskapelig forskning og overvåking som vil fremme kunnskapstilstanden til en av de minst forståtte delene av planeten. Programmet tar sikte på å forbedre forståelsen av økosystemer og også avgjøre om fiskebestander i avtalefeltet noen gang kan fanges bærekraftig, og hva den potensielle virkningen vil være.

Programmet vil også gi partene mer informasjon for å på et tidspunkt i fremtiden avgjøre om avtalen skal erstattes med en traktat som åpner og forvalter et bærekraftig kommersielt fiskeri basert på forsvarlig vitenskap.

Avtalen vil gjelde i 16 år og deretter forlenges i trinn på fem år. Dette representerer et kompromiss mellom forskjellige interesser: Canada, Danmark (Grønland og Færøyene), Norge, Russland og USA, hvis nasjonale fiskeområder omgir åpent hav i det sentrale Polhavet, ville foretrukket å unngå muligheten for et fiskeri. på åpent hav lenger. På den annen side ville deler av Asia og EU som har flåter som søker nye muligheter for fiske i åpne havområder foretrukket et kortere forbud.

Innfødt inkludering

To andre aspekter ved avtalen fortjener også omtale: innlemmelse av urfolk og lokal kunnskap i vitenskapelige programmer og tilhørende arbeid, og en garanti for at urbefolkningen i Arktis vil delta i gjennomføringen av avtalen.

Avtalen anerkjenner at innbyggerne i Arktis, inkludert urfolk, har viktige interesser i å forhindre uregulert fiske på åpent hav i det sentrale Polhavet. Selv om urfolk og andre som bor i nærheten av den arktiske kysten ikke driver med havfiske, vil den kommersielle fiskebåtens uttømming av fiskebestander på det åpne havet kunne true de nærmeste marine ressursene. På bekostning av dem som disse samfunnene er avhengige av. .

Derfor inkluderte tre av delegasjonene – Canada, Danmark (Grønland og Færøyene) og USA – representanter for urfolk som ga overbevisende perspektiver og innsikt som ellers ikke kunne vært vurdert.

Kommer til ja

Avtalen hadde en svangerskapsperiode på mer enn et tiår, som begynte i 2008 med en resolusjon fra USAs kongress som ba om en forhandling. USA vedtok deretter sin første arktiske fiskeriforvaltningsplan, som i hovedsak forbød kommersielt fiske i et område nord for Alaska, også på grunn av mangel på vitenskapelig kunnskap som var nødvendig for å håndtere fiskeriene vellykket.

Parallelt begynte USA å oppfordre sine nærmeste naboer i Arktis, Russland og Canada til å vurdere muligheten for en internasjonal avtale for å forhindre eller forsinke kommersielt fiske i åpent hav i det sentrale Polhavet. Disse diskusjonene utvidet til slutt til å omfatte Norge og Danmark.

Selv om det var langt fra klart at disse fire andre regjeringene ville støtte oppstart av forhandlinger om en slik avtale – spesielt Russland uttrykte alvorlig tvil om behovet eller til og med ønsket om å gå videre – signerte disse delegasjonene en ikke -bindende erklæring i Oslo i 2015.

Den resulterende erklæringen anerkjente at fartøyer i enhver stat under folkeretten har rett til å fiske på åpent hav. Derfor vil en bredere forhandlingsprosess være nødvendig for å forhindre uregulert fiske i åpent hav i det sentrale Polhavet, som vil inkludere andre stater, så vel som EU, med fiskeflåter som potensielt kan fiske der.

Hindringer for fremgang

Når vi ser tilbake, kan man bli fristet til å konkludere med at utviklingen av avtalen fulgte en åpenbar, til og med uunngåelig, vei til fullføring. Det var neppe tilfelle. I løpet av de aktuelle årene oppsto det alvorlige spenninger mellom Russland og de andre arktiske statene om situasjonen i Syria, og spesielt over invasjonen av Krim 2014. Bevis på at Russland prøvde å påvirke utfallet av valget i USA i 2016 og de nyere avsløringene av Russlands rolle i hacking av amerikanske regjerings datasystemer gjorde saken verre.

Disse og andre friksjonskilder, inkludert forverringen i forholdet mellom USA og Kina under Trump-administrasjonen, truet mange ganger med å spore prosessen. Til slutt valgte imidlertid de aktuelle regjeringene å sette til side disse forskjellene i andre spørsmål til fordel for å komme sammen som partnere for å forhindre uregulert kommersielt fiske i det sentrale Polhavet, et spørsmål om gjensidig bekymring. Russland, som gjentatte ganger har uttrykt tvil om forhandlingsprosessen, ble den første til å ratifisere avtalen. USA og andre fulgte etter på rimelig kort tid. Kina deponerte instrumentet i slutten av mai 2021, og fikk det til å tre i kraft 25. juni.

Regjeringer må nå bestemme når og hvor de skal holde det første møtet mellom partene, et problem komplisert av pandemien. Selv om dette møtet teoretisk sett kunne foregå praktisk talt, ville i praksis bare en personlig hendelse muliggjøre nøye forhandlinger om beslutningene som er nødvendige for å begynne en vellykket gjennomføring av avtalen. Av den grunn vil det første møtet sannsynligvis ikke skje før i 2022, da et personlig møte av denne art er mulig.

Dette er en redigert versjon av en artikkel som først dukket opp i Polar Points, en spalte fra Wilson Center’s Polar Institute.

David Balton er seniorstipendiat ved Wilson Center’s Polar Institute. Han fungerte tidligere som USAs ambassadør for hav og fiskeri og ledet i den egenskapen de internasjonale forhandlingene som resulterte i fiskeriavtalen om det sentrale arktiske hav.

Denne artikkelen er med tillatelse fra China Dialogue Ocean og finnes i sin opprinnelige form. her.

Øverste bilde: Fiskebåt blant isfjell, Disco Bay, Grønland (Peter Prokosch / GRID-Arendal / CC BY-NC-SA 2.0 / www.grida.no/resources/4162)