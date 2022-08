«Historisk» tørke i Frankrike: Hundre kommuner uten drikkevann, kriseenhet aktivert

En celle aktivert på fredag ​​skal tillate «For å sikre regelmessig tilbakemelding fra de sektorielle herskerne i de mest berørte områdene, forutse implementeringen av ORSEC + Water+-programmer og koordinere de nødvendige sivilforsvarstiltakene (vannforsyning til kommuner, drikkevannsforsyning, etc.)«.

Hun vil følge etter.Effektene av denne tørken på vår energiproduksjon og transportinfrastruktur og vår landbrukssektor, spesielt husdyrsektoren«.

Vanndeling

Elizabeth Bourne ba rektorene om å forene seg.Fra neste uke vil lokale vannmyndigheter og andre lokale høringsstrukturer for vannforvaltning, der de finnes, i hvert stresset område«Å definere»Prioritering av søknader om nødvendig«.

Juli 2022 var den nest tørreste måneden som er registrert i Frankrike etter mars 1961, med et nedbørsunderskudd på 84 % sammenlignet med normal nedbør for perioden 1991–2020.

«Vi er på en stor begivenhet som lett kan sammenlignes med 1976 eller 2003«, kommenterte Jean-Michel Soubeyroux, klimatolog ved Metéo-France. I tillegg en «Nasjonalt registrert tørre forhold for jordfuktighet siden 17. juli«.

Essensielle sektorer som landbruk har blitt hardt rammet, det være seg mais brukt til dyrefôr, høy etterspørsel etter vann eller mangel på beite for husdyr.

«Det er et universelt spørsmål vi må stille oss selv: Hva gjør vi i tørkeforhold, men spesielt oppstrøms, og hvordan unngår vi å komme dit?«, argumenterer ministeren for miljøendringer, Christophe Bechu, i et intervju med La Provence. Han ventes fredag ​​ettermiddag i Alpes-de-Haute-Provence sammen med sin motpart i landbruket, Marc Fesno.

Spørsmålet om å dele fordelene med vann irriterer den politiske klassen. Fredag ​​morgen på RTL innså LFI-nestleder Manuel Bombard at «En begrunnelse«.

«Når det oppstår spenninger rundt bruken av vann, er det nødvendig å gi fordeler for alle, ikke for fritiden til noen få.«, kritiserte han som svar på et spørsmål om vanning av golfgreener, for eksempel.

Nedgang i kjernekraftproduksjon

På grunn av den høye temperaturen i elvene vil det også få alvorlige konsekvenser for EDF, noe som kan redusere kjernekraftproduksjonen ytterligere de kommende dagene.

Elvetrafikken er også berørt: på Rhinen må fergene reduseres med en tredjedel «Synkeproblemer«, ifølge Voies navigables de France, er nesten 600 km med kanaler stengt, spesielt i Grand Est og Burgund, noe som påvirker fritidsbåtaktiviteter.

Spørsmålet om vannressurser oppstår også i turistområder, hvis befolkning øker kraftig om sommeren når ressursene er knappe.

Og tørke favoriserer store branner som de som rammer Gironde og Bretagne.