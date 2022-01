Hitman 3 – Sesong 2 tilbyr sine største nyvinninger. Hitman-trilogien ble annonsert på All Media og Xbox Game Boss

Timer, timer … og timer med blodbad.

november i fjor, IO Interactive, Stolthet over oppførsel Hitman III, Annonsert at en av de verste skallete gutta i videospill vil være tilbake i tjeneste. Uforskrekket av dødssyndene han møtte, sørget Agent 47 for å sette ut igjen for å angripe den andre sesongen. På den tiden, midt i epidemien, de gode resultatene av spillet, den offentlige kjærligheten til serien og Andre prosjekter under utvikling I det danske studioet virket denne strategien veldig smart. I dag, til tross for at en leiemorder er sjalu på å forbedre oppskriften sin ytterligere, har ikke vår mening endret seg.

Faktisk, for å holde løftet, vil IO Interactive presentere tidligere i år hva du kan forvente i denne nye sesongen som starter 20. januar.

Overraskende nok inkluderer den nye spillmoduser.” cible Fugitive Arcade “Den grunnleggende ideen er at arkadekonseptet bringer med seg en rekke stadig vanskeligere oppgavemål, men tolv timer etter feilen vil det tillate deg å prøve lykken igjen. Denne modusen er vanskeligere, men mindre alvorlig. Med ny utfordring, sier IO at de ønsker å gi spillerne flere muligheter til å spille denne modusen.

Men de viktigste sidetilleggene, ” Frilanser “Det kommer ned til Hitman III neste vår. Når det kommer til å engasjere seg i ulike kampanjer, vil det være et spørsmål om å finne lederen for en organisasjon, å engasjere seg i en rekke oppgaver i en kontekst kjent for trilogien for å få innsikt og annet utstyr inn i trilogien. .Å slite ut en leder og hans eller hennes assistenter vil være vanskeligere og smartere enn vanlig, og resultatet vil bli så åpenbart søtt som det kan bli. Fordi litt satsing på det frekke konseptet vil føre til tap av utstyr kjøpt med hvert dødsfall, vil denne metoden alltid gi unike situasjoner, hvis vi stoler på utviklerne Indikerer god replikerbarhet.

Kan startes på nytt med VR-opplevelsen planlagt for PC 20. januar, i likhet med Steam-versjonen Hitman III. Det skal imidlertid bemerkes at Hitman-trilogien vil bli utgitt til alle medier på denne datoen (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S), Inkludert den første dagen Xbox Game Boss. Den lover flere timer med attentat.

Å, det siste godteriet til fansen, det nye kartet er også i arbeid. Men mysteriet dreier seg om sistnevnte.