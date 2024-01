Hizbollah-sjef advarer Israel hvis det bryter ut krig i Libanon: «Vi vil kjempe uten grenser, uten restriksjoner, uten grenser»

Lederen for den mektige pro-iranske Hizbollah advarte onsdag kveld Israel om at hans organisasjon ville kjempe «uten grenser» mot utbruddet av en krig i Libanon, et døgn etter at den palestinske myndighetens nummer to nesten avsatte Beirut.

«Foreløpig kjemper vi i frontlinjene på en kalkulert måte (…), men hvis fienden ønsker å starte en krig mot Libanon, vil vi være uten grenser, uten restriksjoner, uten grenser (…)», Hassan Nasrallah forsikret i en direktesendt TV-tale. «Vi er ikke redde for krig,» insisterte han.