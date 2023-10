Hjelpen til Gaza strømmer inn i Egypt, og grensen er fortsatt stengt

Hvis det oppnås en avtale med Israel for å la amerikanske statsborgere gå gjennom, krever egyptiske tjenestemenn bistand til Gaza.

Humanitær hjelp fra flere hovedsteder strømmet inn i Egypts Sinai søndag, da Israel bombarderte Gaza-grensen, men aldri nådde den palestinske grensen, fortalte vitner til AFP.

Grenseovergangen til Egypt er fortsatt stengt ved den palestinske Rafah-terminalen etter tre israelske bombeangrep innen 24 timer mandag og tirsdag.

Lørdag fortalte en amerikansk tjenestemann til AFP at Egypt og Israel hadde blitt enige om å la amerikanere forlate Gazastripen gjennom Rafah.

Men Egypt stilte vilkår. hun «Avnekter at grenseposten bare er dedikert til passasje av utlendinger»Høytstående kilder sitert av medier nær etterretning sa. «Egypts posisjon er klar: betingelsen (for disse overgangene) er å lette innføringen av bistand til Gaza.»De la til.

Søndag sa vitner at betongblokker egyptere installerte etter israelske bombardementer for å forsterke grensen deres fortsatt var på plass, noe som indikerer at ingen kryssing var planlagt umiddelbart.

Allerede har jordansk, tyrkisk og emiratisk bistand landet på flyplassen El-Arich i hovedstaden i Nord-Sinai, samt medisinsk utstyr sendt av Verdens helseorganisasjon (WHO) for å dekke behovene til 300 000 mennesker på Gazastripen. Egypt sendte rundt hundre lastebiler som fraktet 1000 tonn bistand.

Israel, som kontrollerer Gazas to andre åpninger til verden, har vedtatt en «fullt sete» Etter 16 år med beleiring er de 2,4 millioner menneskene som bor i de palestinske områdene avskåret fra mat og vann og elektrisitet.

Det øker også presset på Egypt, som frykter at grensen vil bli tvunget av Gazans, slik tilfellet var ved starten av den israelske blokaden i 2008.

Fredag ​​beordret hans hær 1,1 millioner mennesker som bor på den nordlige Gaza-stripen om å flytte til Egypts sørlige grense.