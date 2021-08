Hjelperen som anklaget Cumo for å ha manipulert sier: ‘Det han gjorde mot meg er en forbrytelse’ Andrew Cuomo

Tidligere administrerende assistent som sendte inn en kriminell klage mot guvernøren i New York Andrew Cuomo Han sa at han “klemte” henne og sa at han klemte henne i forrige uke.

Cuomo Brittany Comiso var en av 11 kvinner siktet for seksuell trakassering, ifølge en ødeleggende etterforskningsrapport som ble offentliggjort av statsadvokatens kontor i forrige uke.

Den tidligere assistenten identifiserte seg offentlig Intervju med CBS Fullsendt mandag morgen.

Kriminaliteten han gjorde mot meg. Han brøt loven, ”sa Kamisho i en artikkel som ble utgitt før sendingen. Fremover sa hun: “Det er det riktige. Guvernøren må ta ansvar.”

Kommissær, som bare ble identifisert som “administrativ assistent nr. 1” i rapporten, fortalte statlige etterforskere at Cuomo ville ha brystet hans ved en anledning. Hun sa også at han gned henne på baksiden mens han tok bildet. Han sa at hendelsen fant sted på guvernørens hus i Albany.

Sheriff Craig Apple i Albany County sa til journalister lørdag at Cuomo kan stå overfor en falsk beskyldning. Apple sa at etterforskningen var i sin “barndom” og at klagen mot Cuomo var “kriminell” og at den påståtte oppførselen var “seksuell.”

På spørsmål om hvilken mulig påstand guvernøren kan stå overfor, sa lensmannen: “Jeg kan fortelle av det jeg har lest så langt at vi begår en forseelse, men igjen, det er fra riksadvokatens uttalelse.”

Cuomo møtte oppsigelse og oppsigelse fra statslovgivere, nektet for påstandene og motsatte seg utbredte oppfordringer om hans avgang, blant annet av andre demokrater, inkludert Joe Biden.

Hans advokat, Rita Claw, beskrev Camishos beretning som oppdiktet, og siterte e -postmeldinger og andre dokumentasjon på at han hadde undergravet historien hans. “Det er ikke mulig å finne sannheten med et åpent sinn … etterforskere opptrådte som advokater, dommere og voldgiftsmenn,” sa Klawin.