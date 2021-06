Hjem designet for å hjelpe deg med å forynge og legge til balanse i livet ditt!

Boområdet vårt kan virkelig påvirke humør, tanker og tankesett! Et lykkelig og fredelig rom betyr et lykkelig og fredelig sinn. Derfor er det ekstremt viktig at vi lager hjemmene våre i henhold til det som setter vår sjel i brann! For meg ville mitt ideelle hjem være en koselig liten hytte som ligger i skogen. Jeg vil gjerne være borte fra byens mas og mas og være helt omgitt av naturen. Denne samlingen med inspirerende arkitektoniske design er ment å være hjem som helbreder, beroliger og forbinder deg! Forhåpentligvis fanger disse varme og sunne rommene hjertet ditt, slik de gjorde mitt.

Liyanages klippehytte, som han kaller det, henger fra en fjellside, flytende i luften. I sin 3D-konseptualisering visualiserer Liyanage Cliff Cabin låst på plass på fire støttebjelker som er boret inn i klippen for å skape en sikker nok base for Cliff Cabin til å hvile på toppen. I tillegg til bunnbraketten er fire kraftige kabler koblet til taket på førerhuset og balanserer førerhuset bort fra kanten av klippen, og fordeler førerhusets vekt jevnt. De kuleformede kulene låser kablene på plass og gir et pent og elegant preg på kabinen som helhet. Cliff Cabin har en primært trekantet form, med rektangulære trekantede glassfasader som skjerper sidene på hytta og stikker ut mot sentrum for konvergens.

Lima-hytta er moderne, minimalistisk og ren, og har en A-rammestruktur, selv om den ikke kan sammenlignes med de tradisjonelle A-ramme-førerhusene vi er så vant til. Hytta er utsøkt behagelig for øyet, men svært funksjonell, og har to hovedområder eller mellomrom. De to pyramideformede strukturene (som nesten ser ut som fjell, ettersom hytta har blitt inspirert av de omkringliggende fjellene!) Representerer disse to rommene, og er forbundet med en gang, og skaper et åpent og romslig fritidshus, mens de effektivt bruker torget. bilder av plassen. Stuen er et vakkert fellesrom, der beboerne i huset kan hvile, samhandle og koble til. Benkeplaten og spisebordet i tre fungerer som intime spisesteder, hvor du kan dele et måltid med familie og venner og pleie den delte ferieanden.

For å være ærlig, med mengden naturlig skjønnhet som Island har å tilby, og med sine 300 tusen innbyggere (det er hele landet), er takene og murene A. en hindring, ettersom de blokkerer den naturlige skjønnheten i landet., og B. unødvendig, fordi du med din utrolig lave befolkningstetthet ikke trenger personvern i felten. Derfor er Panorama Glass Lounge helt glass. I stedet for å pynte interiøret med pyntegjenstander og møbler, bruk den naturlige skjønnheten til det ytre for å få interiøret til å føles komplett. Soverommet har glassvegger, med et klart panorama av den omkringliggende skjønnheten, samt perfekt utsikt over nattehimmelen opplyst med nordlyset, og skaper det vakreste tapetet du kan be om!

Designet og bygget av Joongwon Architects for å minimere husets innvirkning på miljøet, ble Lightus Retreat planlagt og bygget rundt de eksisterende trærne i skogen, og skapte en form for huset som ble definert av landet. Joongwon Architects bygde Lightus i et sterkt skogkledd område, men de var ikke villige til å felle noen trær i prosessen. Joongwon Architects beveget seg bort fra de tradisjonelle symmetriske og kompakte modusene for feriehusarkitektur, og hadde som mål å designe et innsjøhus som først skulle ta signaler og jobbe sammen med miljøet. Ved å velge å bli gravid av Lightus-designet ved å pakke det rundt de eksisterende trærne i skogen, danner den endelige Lightus-konstruksjonen en uregelmessig og kantet form. Når du går gjennom innsjøhuset, setter sammen arkitektoniske aksenter, siver huset inn dynamisk energi, beveger seg mellom komprimerte ganger for å åpne oppholdsrom og skyggelagte vegger til lyse rom opplyst av naturlig sollys.

De italienske arkitektene Massimo Gnocchi og Paolo Danesi gleder seg sannsynligvis ikke til å nyte nedetid, og skapte derfor Mountain Refuge for å uttrykke sitt ønske om å reise. Hytta ble designet som et “fristed for sinnet” og utstråler varme og komfort som øyeblikkelig slapper av. Den visuelle estetikken og interiøret er nøye utformet med jordfarger og naturlige materialer. De store polygonale vinduene lar deg fordype deg i naturen selv om du ikke går utenfor. Det slipper inn mye sollys og gjør den ellers lille plassen romslig. Siden de er så kompakte, har møblene blitt holdt minimale (når det gjelder størrelse og utforming), og det eneste aksentstykket er den hengende peisen som fullfører det perfekte hyttebildet.

Dette huset er bestilt for en enkelt familie, designet av SK Architekci og visualisert av Ideal Arch Visuals. Med hyllest og respekt for vegetasjonen, har huset flere loddrette hager nær sidehallen og den bakre inngangen. Den bruker til og med mest tre for å gi den en naturlig aura, og frontfasaden er laget helt av glass, noe som nesten får huset til å se ut som et idyllisk drivhus blant trærne! Utsiden av huset har en enkel, men likevel slående silhuett som gjenspeiler kjennskapen gjennom den symbolske formen på huset. Hvem vil heller ikke føle seg hjemme midt i en så imponerende vegetasjon?

Feriestedet Manshausen Island i Norge er det en samling vakre sjøhytter. Med utsøkt hav- og fjellutsikt er det det beste fra begge verdener! Plassert på naturlige rygger på eiendommen, kan du nyte utsikten gjennom de imponerende vinduene fra gulv til tak.

Monarch fra The Bunkie Co., som måler 12′-6 ″ B x 8′-6 ”D x 11′-6 ″ H, leveres komplett med en fullstendig frontfasade fra gulv til tak og stående søm av metallbelegg. rundt for en generelt tykkere stålkvalitet sammenlignet med typisk metallkledning. Mens Monarch-eiere har muligheten til å få entreprenøren til å installere standard doble ventilasjoner på stedet, er resten av den lille førerhuset utstyrt med R22-isolerte vegger og gulv, slik at Monarch praktisk talt kan fungere som et eksos fra hjemmet ditt hele året. . Innvendig kan Monarch huse en liten elektrisk peis med varmekontroll, samt ekstra oppbevaringsskap og bordmøbler som klappstoler og skrivebord.

Ligger i en furuskog i Xin Yu by i Jiangxi-provinsen i Kina, er det et trehus formet som en sopp. Huset, som ligner en vill sopp, ble bygget av ZJJZ Architecture Practice. Den romslige trearkitekturen er et privat tilfluktssted i de rolige skogene i Kina og ble designet for å opprettholde en symbolsk forbindelse med naturen. Og faktisk smelter strukturen harmonisk sammen med sine grøntrike omgivelser! Trehuset består av to seksjoner: det viktigste soppformede området som består av soverommet. Soverommet har et panoramavindu som gir fantastisk utsikt over det omkringliggende landskapet. Du kan sitte på stoler og se på det frodige grøntområdet.

Imminent Studio og Grafito Design Studio har gått sammen om å lage Dwelling Pod eller D-Pod for kort, en minivanbolig inspirert av formen og formen til en minivan og funksjonaliteten til modernismen. Mens D-Pod rangerer et sted over den arkitektoniske kategorien “hytte”, følger design og estetikk den nåværende trenden for pre-fab “hytter i skogen”. Konstruert av betong, glass og metallisk materiale, er D-Pod “basert på begrepet letthet”, som uttrykt av Grafito Design Studio, “der separasjonen fra bakken blir søkt og hevet; dens interne funksjonelle moduler bruker også dette konseptet med å være “atskilt” fra gulv og tak. “Minivan-karakteren til D-Pod gjør faktisk vegger eller skillevegger unødvendige.