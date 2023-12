Hjem: nyttig tilbakemelding for å gi oppvarming

Av Renaud Gallo

Det er viktig å ikke overopphete rom i hjemmet ditt unødvendig. Vi forteller deg mer.

I møte med stigende priser er alle midler gode for å spare litt penger. Om vinteren utgjør oppvarming 66 % av hjemmets energiforbruk. Derfor er det viktig å vedta noen daglige reaksjoner slik at du ikke ødelegger regningen din i slutten av måneden.

Hvordan spare penger på oppvarming?

Eksperter anbefaler for eksempel å unngå å plassere møbler eller gardiner foran radiatorer, eller tørke tøy der, slik at varmen fordeles godt. Begrens også parasittisk luftlekkasje, spesielt ved å kontrollere tettheten til vinduer og dører. Hjemme, sørg for å bruke varme klær for å unngå overoppheting.

For å styre temperaturen i hjemmet ditt optimalt, anbefaler eksperter å investere i en programmerbar termostat. Kablet, trådløst eller koblet til en smarttelefon for fjernkontroll, lar den deg holde huset på den valgte temperaturen, men også justere oppvarmingen etter dine behov i løpet av dagen og uken.

Som en påminnelse bør gjennomsnittstemperaturen i boligen være maksimalt 19°C, men den kan justeres etter dine behov. For oppholdsrom er 19°C tilstrekkelig ved bruk, deretter 16 til 17°C resten av tiden. For soverom bør temperaturen ikke overstige 17°C om natten og når ingen er tilstede. Når det gjelder badet, er det behagelig å vaske i et rom med en temperatur på 22 grader Celsius. Når det ikke er travelt, er 17°C nok for resten av tiden.