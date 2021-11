“Hjemme taper den alltid to poeng”

Selv om det første kvarteret ble dårlig styrt, var det to mål bak, og kampen ble avsluttet kort. Sporting Anderlecht klarte å ta et poeng på banen mot Oud-Heverlee Louvain.. Les Mowes, som utlignet i det 94. minutt – kan ha feilet i kampens døende øyeblikk og gått ut. Hendrik von Crombrook Han stoppet straffen og kom for å redde dem.

Så vi kan stole på det Vincent Company Avslapping etter møtet. Likevel var Underlite-treneren bitter over Eleven Sports mikrofon etter kampen. “Hjemme tapte Anderlecht ytterligere to poeng. Spillerne ga alt … det er fotball “, En bitter selskapskommentar.

Den tidligere Røde Djevelen slet med å fordøye sin egen defensive dyktighet og avskjediget Murillo, noe som ødela en god prestasjon i Anderlecht. “Vi var veldig gode på ballen og oppgaven med å hente den. I 11 løp totalt spilte vi bra med ballen, men defensivt gjorde vi ikke det vi skulle i første omgang. Det ble vi snart straffet for. Vi var overfylte i starten av andre omgang og da fikk vi rødt kort. Det endrer hele spillet. Det røde kortet er definitivt uakseptabelt.

De siste 5-10 minuttene er det som vanligvis skjer i fotball. Var vaklende. Vi prøvde, de andre var farlige. Til slutt ble vi belønnet, men vi er i denne situasjonen.

Selskapet ønsket til slutt at teamet deres gradvis skulle eliminere disse manglene. “Laget har energi. Han viser at han er veldig avansert i mange stadier av spillet. Men vi må fortsatt stramme opp og vise at vi er på det beste fokusnivået på alle stadier av spillet.