Hjemmets bekvemmeligheter: Skap et rolig og koselig miljø

Legg igjen stress ved inngangsdøren ved å skape et fredelig hjem som setter mental velvære først.

Mat, vann, varme og ly – dette er våre grunnleggende menneskelige behov. Men når vårt tempo i livet øker og vår verden blir mer kompleks, trenger vi mer enn bare et ly fra taket over hodet.

Moderne interiør skal være rolige og imøtekommende helligdommer som ikke bare beskytter oss mot omverdenen, men som også forynger oss. Det er mange hendelser som vi ikke kan kontrollere, men en ting vi kan endre er det indre av hjemmet vårt.

Resene habitat Med farge er det enkelt å lage hjemmearealer som føles foryngende.

Dr Fiona Crichton, spesialist i helsepsykologi for Sinn, appen for mental helse lansert av Sir John Kirwan, sier at å ha et komfortabelt hjemrom kan bidra til å avlaste stress og fremme positiv mental velvære.

“Nå, mer enn noen gang, er det viktig at vi omfavner ideen om hjemmet som et fristed, et sted hvor vi kan fylle på oss selv, hvor vi kan slappe av og ha det gøy, hvor vi bare kan være,” sier Crichton.

“Det er en reell utfordring å koble fra akkurat nå i vår hypertilknyttede og teknologidrevne verden. Det er vanlig å føle at sinnet jobber i overdrive. Rom som tradisjonelt ble brukt til avslapning, for eksempel turen hjem, er nå brukes til virtuelle arbeidsmøter eller e-poster. “

Den gode nyheten er at med litt DIY med Resene-maling og farge, er det enkelt å lage hjemmearealer som føles foryngende.

Helbredende farger

Farge kan ha en kraftig effekt på humøret vårt. Hvis du føler deg overstimulert eller engstelig, velger du farger som beroliger sinnet.

Med sine assosiasjoner med havet og himmelen har blå en rolig kvalitet som fremkaller de uendelige mulighetene til den enorme blå der. Drikkevann er viktig for vår fysiske helse.

En studie publisert i Psykologi i dag fant at nærhet til sjøen, innsjøene eller andre vannmasser også er bra for mental helse, og fremmer “ro, konsentrasjon, kreativitet, søvnkvalitet og generell lykke.” Fargen blå kan ha en lignende effekt.

For å skape et enkelt og luftig blått rom, prøv myke, støvete nyanser som Frossen resen Y Gjennomgang Nepal.

Grønt har lignende fredelige kvaliteter, som minner om skog og botanisk skjønnhet. Lag et mykt grønt miljø ved å bruke forfriskende grå mynte som Resene Norge eller grønnblå som Resene Thor.

Gammel Sport

Mens myke farger vanligvis er gode for avslapning, kan dypere farger også ha beroligende egenskaper.

Vegger malt i rike toner som Resene Midnight Moss De har en kokongkvalitet som gjør at et rom føles som om det gir deg en kjærlig klem. Kombiner med jordfarger, lær og tremøbler for å skape et maskulin rom som minner om gamle biljardrom og salonger.

Driv bål til hjemmet

Kanskje dateres tilbake til våre huleboerdager, hvor brann og ly betydde et lykkelig liv, men en varm brann er utrolig tilfredsstillende.

Peiser utløser samtaler, og selv når de er slått av, er de et slående trekk ved rommet. Pynt med en dekorativ haug med kvister eller pinecones.

Transformer en gammel mantel ved hjelp av Resene Lustacryl Halvblank vannbasert emalje. Prøv et dristig og koselig utseende med Resene Midnight Moss eller Merlot Resene.

Få utseendet

Vi skapte et flekkete mønster i dette blå rommet ved å male veggene med to strøk Resene Frozen. Når de var tørre, brukte vi målebånd, nivå og blyant for å markere et 80 mm x 50 mm rutenett.

Vi påførte 24 mm bredt malertape av høy kvalitet, og sørget for at alle linjene våre var firkantede.

Så blander vi en testkanne med Gjennomgang Nepal i en boks med Resene FX malingseffekter medium og påføres med en børste i en kryssbevegelse og tørker forsiktig av slagene med en tørr klut mens vi går. Når den er tørr, fjerner vi masken forsiktig for å avsløre ‘fugemassen’ mellom ‘flisene’.

Setter i fare

Noen gang lurt på hvorfor du sover bedre når du er på ferie? Hotellrom er fagmessig designet for å forynge slitne reisende, som ofte sliter med jetlag, reisestress, og ‘la jeg jernet ned?’ angst.

Det lyse, lyse og friske interiøret på hoteller og feriesteder er som å trykke tilbakestillingsknappen på et slitent og bekymret sinn.

Selv om det ikke er noe sted som hjemme, kan du skape en feriefølelse ved å eliminere rot som kan minne deg om jobb eller oppgavelisten. Gå nøytral på veggene med beroligende hvite som Resene Bianca Y Risekake resene.

Små detaljer som lysblokkerende gardiner, sengetøy med høy tråd og myke, men faste puter som Goldilocks vil erklære “perfekte” gir opp til ekstra timer med “zzz”.

Kanaliser den staselige glamouren til de store gamle nordamerikanske hotellene, som Le Château Frontenac, Quebec eller Waldorf-Astoria, New York, ved å male veggene dypblå, som Atomic Resomic, med dekorativt sengegavedesign i Resene halvbetong.

Livets stoff

Wendy Fenwick / Habitat av Resene Len deg tilbake og slapp av i en koselig vinterhage med en bakvegg malt i Resene Triple White Pointer, sidevegg i Resene Half Friar Grey Stone med Resene FX Paint Effects i middels farge med Resene Quarter Friar Grey Stone påført med en stor børste i en roterende bevegelse og tørk deretter av med en tørr klut for å skape en marmorert effekt.

På samme måte som å kose seg i en dyne om natten er det øyeblikkelig avslappende, å kose seg i et rom rikt på myke møbler, frodige tepper eller ottomaner, vekker følelsen av å være komfortabel som et insekt på et teppe.

Match fargene på putene dine til veggene dine med Briscoes Resene Living-serien designet for å matche Resene veggfarger. Tilsett varme med nyanser fra Resene skyggekolleksjon som er tilgjengelig fra Resene ColorShop og skyggespesialister.

Du kan lage forsiktig vasket teksturerte effekter, for eksempel kalkvask og fargevask på veggene, ved å bruke Resene FX malingseffektmedium.

Lag soner

Er det vanskelig for deg å slå den av? Gå inn i sonen. Lag separate områder hjemme for å jobbe og leke ved å bruke farger for å markere områder for hver aktivitet.

Et ubrukt hjørne kan gjøres om til et rolig lesehjørne ved å bruke en buet skjerm malt i en rolig blå som Resene Pattens Blue.

Når du arbeider hjemmefra, kan du gjenvinne plass til et minikontor i en gang eller hjørne av et rom ved å male et rutenett inn Resene Thor Y Resene Paris White for å forhindre at papirer og dokumenter tar over andre områder.

“For hjemmekontoret er det viktig å ha en komfortabel stol og et bestemt arbeidsområde. Prøv å ikke dra arbeidsdatamaskinen til spisebordet eller sofaen. Ellers vil du oppdage at du bor på jobben i stedet for å jobbe fra hjemme, sier Fiona.

“Hvis du kan, unngå å jobbe på soverommet ditt. Du vil virkelig skille arbeid fra søvn. Og hvis mulig, arbeid i nærheten av et vindu der du kan se utenfor og se det grønne området, som kan gi deg en følelse av ro. Om alt, gjør ikke la arbeidet ditt sive inn i ikke-arbeidstiden. Slå av datamaskinen på slutten av dagen.

“Pust sakte. Og, anbefaler jeg, skru opp musikken og dans for å fjerne spindelvev og minne hjernen om at det er på tide med” hjem “.

Ta det rolig

Bli med i sakte matbevegelsen og len deg tilbake og nyt måltidene dine. Spise og lage mat er opplevelser som hjelper deg å få kontakt med nåtidens øyeblikk.

Varme toner som Resene Brown Sugar Y Resene trebark få kjøkken og spisestuer til å føles koselige. Lag et rom som oppmuntrer deg til å spre deg på overflater for å forberede og begynne å lage mat. Noen fra surdeig?

Gjør huset ditt til ditt

Fiona sier at den viktigste måten å skape et avslappende rom på er å skape et hjem du liker å bo i.

“Vi er alle forskjellige. Jeg liker minimalisme, rene linjer og klare overflater. Det hjelper til med å berolige amygdalaen min (den delen av hjernen som er ansvarlig for å utløse kamp eller flyrespons). Jeg liker inntrykket av at ting er organisert og under kontroll. A stor venninne synes dette er urovekkende. Hun finner trøst i å ha knickknacks og mange dyrebare eiendeler rundt seg. Rommene hennes er fulle av skatter. “

Hvis du ikke er sikker på om rommene dine skal være roligere, foreslår Fiona å sjekke hvordan du har det når du går inn i et rom.

“Vær oppmerksom på at skuldrene dine synker og pusten din sakte når du slapper av? Er du glad for å være der, eller litt nervøs? Hvis du legger til en fargefarge kan det endre en bla-følelse til en yeeha! I huset mitt, inkludert Resene Havoc, fordi jeg liker. Det oppmuntrer meg. Nok en gang handler det om å organisere rom som får deg til å føle deg bra. “

styling: Laura Lynn Johnston, Vanessa Nouwens, Melle van Sambeek

bilder: Bryce Carleton, Wendy Fenwick

Denne artikkelen dukket først opp på Habitat som er produsert av Resene.