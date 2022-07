Hjernedød, hun vil aldri bli frisk (bilde)

Beta reiste til Polen for å få satt inn tannimplantater. Men ingenting gikk som planlagt for 50-åringen, som skal ha fått en dårlig reaksjon på fentanyl.

57 år gamle Beata Filipeks kosmetiske operasjon på £18 000 (€21 257,91) viste seg å være en katastrofe i Polen. Hun trenger tannkirurgi, men ting går ikke som planlagt. En 50 år gammel mann ble gitt fentanyl under prosedyren og hadde en dårlig reaksjon, noe som førte til store hjerneskader.

Peeta hadde bentap i underkjeven og lå i koma da han kom til tannkirurgi. Så hun ønsket å få implantater for å opprettholde utseendet. Ifølge The Sun sendte Peeta en tekstmelding til tanten sin at hun skulle inn på operasjonsstuen og kunne hente henne 3,5 timer senere.

Men 19 timer senere, da hun ikke hadde noen nyheter, dro Peetas tante til sykehuset. Hun ble sjokkert da hun så svigerdatteren bevisstløs med en kvelende maske.

Peeta ble overført til intensivavdelingen på et annet sykehus, og noen dager senere kom søsteren Dagmara for å bli med henne. «Jeg kom inn på legekontoret under påskudd av å være pasient. De tok meg opp, legen lukket døren, og jeg innrømmet at jeg var søsteren til Peeta. Han var så redd: «Jeg vet ikke hva som skjedde, men blodtrykket begynte å falle,» sa Dagmara.

hjernedød

«Det var veldig vanskelig å trekke tenner. Jeg sluttet å gjøre prosedyren fordi jeg følte at noe var galt. Jeg bestilte en rask bedring,» forklarte legen. Anestesilegen forklarte Dagmara at han ikke visste hva som hadde skjedd, «men hun fikk et anfall». Dagmaras søster fikk bare fjernet tre tenner, så implantatene ble ikke gjort fordi legen ikke hadde tid til å sette dem inn.

En MR avslørte irreversibel skade på Betas hjerne og hjernebark. Ellie Mae Fitzgerald, Peetas 26 år gamle stedatter, er knust. «Jeg fortalte alle tre barna våre at bestemoren deres aldri ville komme seg etter skadene. Vi må alle fly til Polen neste uke for å si farvel, sier den unge kvinnen.

Hjernedød, Beta vil aldri bli frisk. «Hun var veldig sprek og frisk før denne operasjonen. Vi trenger svar på hva som gikk galt. Tilsynelatende fikk hun fentanyl og hun reagerte,» sier Peetas svigerdatter.