Hjernen vår har «lyden» av stillhet

Føler vi virkelig stillheten eller er det bare hjernen vår som trekker den fra fraværet av lyder? Dette spørsmålet er gjenstand for en gammel filosofisk debatt mellom to leire: det perseptuelle synet og det kognitive synet. For å løse denne teoretiske kontroversen, forskere Johns Hopkins University (USA) Akseptert En tilnærming Det er basert på syv tester, at stillhet faktisk føles og ikke bare utledes.

Eksperimentene som ble utført introduserer tre «illusjoner av stillhet», tilpasset fra perseptuelle illusjoner som tidligere ble antatt å oppstå bare med lyder. For eksempel spurte forskere deltakerne om en kontinuerlig lyd var lengre eller kortere enn to lyder atskilt av en kort stillhet. når VarighetVarighet Faktisk var tilsvarende, respondentene svarte stort sett at en kontinuerlig lyd var lengre enn to diskrete lyder.

Lyden av fred

Ved å be deltakerne om å være stille (vurderte varigheten av en kontinuerlig stillhet mellom en tone eller to stille pauser), kom det samme resultatet fra svarene. Stillhetene forårsaket midlertidige forvrengninger, ganske lik illusjonene som lydene skaper, mener forfatterne.

For Anya Farennikova, en filosof i Amsterdam som ikke var involvert i studien – er det viktig å forstå hvordan vi oppfatter disse fraværene, fordi identifisering av dem kan hjelpe oss å overleve. » Når du krysser gaten, pass på at du ikke gjør det BilerBilerEller hvis babyen din sover, må du overvåke lyden som kommer fra rommet «, hun sa Vitenskap.

Filosofen påpeker med rette at begrepet taushet varierer fra individ til individ. Derfor kan noen mennesker huske lyder i rolige perioder i stedet for å oppleve «ekte» stillhet.