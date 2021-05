Hjort UTD vil tømme byen ut av vannet med en stor stokkinnsamling

Manchester United er satt til å doble Harry Kanes lønn til $ 400 000 i uken i et forsøk på å stjele Tottenham-spissen fra de bitre konkurrentene Manchester Citys grep i sommer.

De to Manchester-legendene antas å være i forkant av England-kapteinskapet, og han forventes å trekke seg Spurs Etter lange 17 års tilknytning til klubben på slutten av sesongen. Chelsea, Barcelona og Real Madrid løper også. Imidlertid sies det at Kane er for å flytte nordover i stedet.

Ifølge Ian McCurry Overføringsvindu podcast, Han tror Røde demoner På toppen av sin enorme lønnsøkning er Kane villig til å betale en signeringsavgift på 18 millioner dollar.

Det var snakk om at spillere beveget seg i en annen retning for å blidgjøre enhver avtale. Anthony Martial er et av alternativene, Med de to andre United-stjernene.

Men Old Trafford-overføringslederne må bryte banken for å signere Golden Boot-vinneren.

Det er noen forslag om at Daniel Levy kan kreve 240 millioner dollar for separasjonen med sin talisman. Dette tallet er høyere enn tidligere rekordoverføringer av Neymar og Kylian Mbabane.

Kane Han spilte ikke kortene nær brystet om fremtiden. Han fortalte Gary Neville Det ene med det andre Podcast forrige uke Han vurderte å bo i Nord-London.

Det faktum at Spurs igjen har mistet europeisk elite-fotball, er sikkert en del av Kanes beslutningstaking.

Ryan Masons menn har kvalifisert seg til sluttspillet i den innledende Europa League etter å ha vunnet i Leicester.

Det skal sies at Kane sa at fremtiden hans skulle løses før euroene startet. Ettersom mer enn en klubb er interessert i tjenestene hans, er Levy sikker på å utvide forhandlingene en stund for å kompensere for den enorme avgiften.

Scholes tar på seg tremanns UTD-sanger

I mellomtiden har Paul Scholes valgt ut tre spillere som skal se på Manchester United i sommer for å lukke Manchester Citys gap i Premier League.

Ole Gunner Solskagers menn er fem poeng foran Liverpool, men ligger troverdig på andreplass etter nabobyen 12 poeng. Soulscare har gjort det klart at det ikke har en andreplass på Old Trafford. Norge ønsker å rykke opp ett sted, og de vil nærme seg neste sesong hvis de kan føle en forbedring på åtte poeng per år.

Først vil Solskager fokusere med Villarreal på onsdagens Europa League-finale.

“Det er definitivt håpefull, men det er også mer appetittvekkende. Du vil vinne mer når du vinner ting. Du vil føle den følelsen igjen når du løfter trofeer,” sa Soulscare.

“Spillerne mine vil tro at vi kan slå det, og jeg vet at vi kan gå for det beste. Men når du får den første smaken, er det et stort skritt i riktig retning.”

Uavhengig av Gdansks beslutning, vil United forbli aktiv i sommeroverføringsmarkedet. Soulscare bekreftet at planene har startet før sommervinduet åpnes.

“Vi ser på laget, spillerne som blir værende, de som går ut. Jeg håper vi kommer til å styrke oss med noen få … vi må definitivt utfordre to eller tre spillere ved bordet.

“Vi henger fremdeles etter å tenke at det kommer automatisk,” sa United-sjefen.

Scholes er enig og mener at Jadon Sancho, Jack Graylish og Markinhos er den typen spillere Soulscare bør se på.

