HMarket setter Auchan i trøbbel

To store Yvelines flaggskipbutikker skal flyttes og selges i løpet av de kommende månedene og 92 kontraktsansatte vil ifølge ledelsen beholde jobbene sine. Konsernet tok denne sterke beslutningen på grunn av utilstrekkelig lønnsomhet som følge av den intense konkurransen fra Carrefour og Leclerc, men fremfor alt fra Hmarket i Les Mureaux og Carrefour-Flins i Rambouillet. parisisk.

Hos Les Mureaux er Auchan veldig imponert over ankomsten på slutten av 2021 av HMarket, en kjede opprettet i 2006 som spesialiserer seg på «etnisk mat». Merket selger kun halalkjøtt og selger ikke alkohol i det hele tatt. Et helt antatt alternativ i denne byen hvor det er et stort muslimsk samfunn. «Det er dommage for Auchan, fordi det er det eneste myntmagasinet for alle byens generasjoner, men det er ferme, men det er… Det er paraît at det ikke er verdt det.» Forsikret Aminata, 28 år.

Å lese: Markedsføring av etniske produkter er på topp i Frankrike

Sylvain og Josette, to kunder fra Auchan, har forlatt stedet til HMarket hvor de nå lagerfører frukt og grønnsaker. Siden inflasjonen nøler vi ikke lenger med å klikke overalt. Og Auchan har blitt veldig dyr, selv ansatte vet om det. Så vi går til HMarket. Kasserne er tilslørt, det er sant og litt rart første gang. Men vi drar dit og handler, det er alt. Se, vi har tre sekker fulle med grønnsaker for bare €32, sier ekteparet fra Farnoel.

HMarkets priser er uslåelige. Prisen på pepper er 3,29 euro per kilo, mot 6,99 euro i Auchan. «Det er veldig interessant. Jeg er litt lei meg for Auchan … For store shopping vil jeg nå gå til Carrefour-Flins eller Lidl. Og til HMarket, som blir min andre lille Carrefour for hverdagskjøp!» sier Sabah , femti år gammel fra Moreau. Med så ekstremt lave priser har HMarket et godt rykte blant middelklassen i denne inflasjonstiden.