HMS Queen Elizabeth leder Storbritannia inn i en ny æra av sikkerhetspolitikk

HMS Queen Elizabeth er det største, mektigste skipet som noen gang er bygget for Royal Navy. Sjøforsvarets eget nettsted beskriver offisielt hangarskipet som “fantastisk”. Etter noen av hennes multinasjonale carrier strike team, hun Kom inn i Sør -Kinahavet denne uken.

Jeg er overrasket over at turen hennes ikke tiltrukket mye omtale. Noen mennesker liker det definitivt ikke. Kinesisk regjering Advarte i dag“Dette trekket bør aldri prøve å forstyrre regional fred … Den kinesiske marinen vil ta de nødvendige skritt for å bekjempe slik oppførsel.” Beijing er spesielt skeptisk til det “nylige militære samarbeidet mellom Storbritannia og Japan.” Vi må kanskje “mot-måle” kinesisk oppførsel hvis Storbritannia prøver å utelukke visse maritime “hendelser” for å få det til å se svakt, aggressivt eller (i verste fall) ut.

Noen i Vesten er ikke fornøyd. På tirsdag, under overskriften “Storbritannia er nærmere” hjem “enn Asia”, sier den amerikanske forsvarssjefen USAs forsvarsminister Lloyd Austin “brukte en tale i Singapore for å markere USAs bekymringer”, ifølge Financial Times. Innsats fra europeiske allierte til Indo-Stillehavsområdet vil svekke sikkerheten nær hjemmet. Det hørtes så intenst ut.

James Croftree – selv en tidligere FT -reporter – ledet imidlertid hendelsen der Austin snakket. Bekymrede nyhippier og deres globale oppvarming, skal jeg fortelle deg. Han siterte Austin som det riktige ordet, og beskrev prestasjonen i Storbritannia / USA i Asia som en “virkelig spennende innsats”. I et uttrykk som Boris Johnson kunne bruke selv, erklærte Austin at “England og USA er globale nasjoner med globale interesser.” Etter Mr. Croftrees protest, endret FT sin konto.

Financial Times ‘psykologiske problemer bør ikke holde oss tilbake for lenge. 20 år før Brexit ropte forfatterne: “Future Asia!” “Global Britain? Bah!” Er FTs linje. Beslutte riktig. Asia er fremtiden, så det er veldig viktig å bli dominert av våre venner, ikke våre fiender.

Gjennom transportørens historie, som begynte å blinke på slutten av 1900 -tallet, ble det gjort rimelige innvendinger. Er dette den riktige måten å bruke Storbritannias mindre sikkerhetspenger på? Er hun veldig sårbar? Fungerer settet hennes egentlig? Hvor nyttig er et slikt skip i forhold til teknologi fra det 21. århundre?

Disse spørsmålene ble aldri fullstendig besvart, men nå som vi har transportøren, er det interessant at hun brukes med litt strategisk mot. I mars publiserte han en felles gjennomgang av sikkerhet og sikkerhet, “Storbritannia i en konkurransedyktig globaliseringstid”, det første dokumentet for å ta opp de nåværende reelle sikkerhetsspørsmålene. Den forsøkte å snu Cameron-Osborne “Golden Era” -illusjonen om at kinesiske penger kunne få strømme inn i Storbritannia uten politiske eller sikkerhetsmessige konsekvenser. Den måtte liste en ny læreplan.

I mai seilte dronning Elizabeth av HMS østover for sin første reise. Hans “visjon” bidrar til å styrke ministrene. Som et høyt medlem av de væpnede tjenestene uttrykker det: “Han har krysset Malaccastredet med alle offentlige avdelinger som har blitt bedre omstrukturert enn han forlot Portsmouth for to måneder siden.” Selv utenriksdepartementet, som alltid er på utkikk etter alt som kan forstyrre Kina, har blitt veldig sterkt om menneskerettighetsdimensjonen i historien. Ved å ta mer hensyn til uigurernes lidelser og demokrati i Hong Kong, vakte det kanskje litt sovende samvittighet, inkludert sitt eget.

Hensikten med Carrier Strike Group -turen var selvfølgelig ikke å underkaste Midtriket eller true med å angripe Kina eller gjøre de provoserende bevegelsene som Vladimir Putin ønsker mot Storbritannia over regionale farvann.

Dette for å sette en markør ned, utvide mulighetene og styrke allianser. “Håp, ikke konflikt” er regjeringens slagord. Demokratier har en makt når de opptrer i solidaritet og en fryktelig svakhet – Kina vil bruke den når de ikke gjør det. Faktisk kan Kinas fulle, massive, globale belte- og veinitiativ, nå i sitt niende år, ses på som en omfattende innsats for å dele og styre. For sent trekker vestlige allierte seg tilbake.

Den integrerte gjennomgangen, for første gang i et slikt dokument, sier at den presenterer “en systemisk utfordring … for vår sikkerhet, velstand og verdier- og for våre partnere og partnere.” The Indo-Pacific Visit of the Carrier Strike Group er klar over vår motstand mot denne utfordringen. HMS Queen Elizabeth vil reise til 40 land og ha stor innvirkning. Når hun drar til Tokyo, blir det en scene å tenke på. Den amerikanske syvende flåtesjefen kommer også om bord.

Eksisterende allianser styrkes. De fire medlemmene i Five Eyes Intelligence Alliance – USA, Australia, Canada og New Zealand – er fra Pacific Rim. Femte vi. I år markeres det 50 år gamle fem-krafts sikkerhetsarrangementet mellom de fire østmaktene, Australia, New Zealand, Malaysia og Singapore-og Storbritannia. Alle fem landene er Commonwealth -land.

Det er en lignende retning i bilaterale samtaler: vårt største innspill er forholdet til India, en voksende supermakt som kan føle Kinas varme. Under reisen gjennomførte Carrier Strike Team marineøvelser med India i Bengalbukten. Vår interesse for Indo-Stillehavsregionen er sjelden, om noen gang, eksotisk, noe merkelig flirt etter Brexit. Det har gått lang tid. Ingen ønsker å bruke den gamle imperialistiske setningen “Suez East”, men det er der mesteparten av handlingen er.

Dette er ikke sant-til tross for frykt for at Financial Times har fremstilt feil i USAs forsvarssekretær-ignorerer Storbritannias Indo-Stillehavs “skråning” oss på vårt eget kontinent. Storbritannia er et “strukturert land” som binder de skandinaviske og baltiske statene – to av dem Sverige og Finland, ikke NATO – i en felles marinestyrke designet for å forsvare seg mot Russland. Denne utviklingen er behagelig for amerikanerne. Totalt sett bruker vi 2,3 prosent av BNP på sikkerhet, praktisk innenfor den avtalte NATO -terskelen.

Det ville være for tidlig å påpeke at regjeringen nå har en sammenhengende, fullt fungerende sikkerhets- og forsvarsstrategi. Handel og urbane interesser fortsetter å presse mot sikkerhetsbehov. Tidligere denne måneden kjøpte Nexperia Newport Wafer Fab, et halvlederanlegg. Sikkerhetsspørsmålet ble ikke reist på forhånd, men fabrikken i Newport var “målinvesteringen” som kreves for Kinas globale planer for nettdominans. Nå har den nasjonale sikkerhetsrådgiveren blitt bedt om å se veldig nøye ut. Det vil komme flere slike konflikter.

Til tross for selve toppen finner man fortsatt tvetydighet. Boris Johnson kritiserer ikke Kina og ønsker å påpeke hvor viktig handelen er for oss. Men fakta på land-og til sjøs og i luften-tyder på at hans regjering rangerer langsiktig sikkerhet sist i stedet for kortsiktig gevinst.