Hochfilzen – Eric Perot: «Jeg liker denne kampen, spesielt med Norge»

Det franske herrelaget, nest bak Norge på stafetten, kunne igjen stole på at Eric Perot skulle starte en galla. Riley Tricolor på vakreste måte.

Eric Perot er lederen for Blues

Rollen som første fakkelbærer passer det yngste medlemmet av dette franske herrelaget som hånd i hanske! Forrige uke var allerede sterk Østersund, Erik Perot Han beviste nok en gang det fulle omfanget av talentet sitt denne søndagen Hochfilzen. Spille albuer Sturla Holm Lakerid Innsiden SporDen 22 år gamle franskmannen knuste skandinavisken med et skudd bak pistolen stående Rekord på 16,7 sekunder!

Verdens nummer to gikk ut 8 sekunder bak ham. Erik Perot Den gjorde den nødvendige innsatsen i den siste syklusen for å opprettholde dette gapet, slik at det var mulig Emilion Jacqueline Det bør ledes alene Riley. Franskmannen er stolt av seg selv da han til slutt endte på andreplass sammen med lagkameratene, og toppet den samlede rangeringen Riley Kampen hans var spesielt vellykket på skytebanen …

Eric Perot (FRA) © Manzoni/NordicFocus

«Jeg elsker det, det er så bra, Velkommen Erik Perot På mikrofonen til Équipe-kanalen. Jeg var litt hevngjerrig om gårsdagen, ikke om resultatet, men om at skytingen min var litt tregere, litt mer kontrollert, og om den siste støtet jeg traff. Å starte den på nytt og ha det gøy var nøkkelen for meg i dag.

jeg tilber! Da jeg kom (i Shot stående, red.anm.), sier jeg til meg selv å bare trykke én ting inn i hodet mitt og sende skuddet. Jeg tok meg endelig litt sammen for å fullføre jobben godt. Men jeg elsker det, jeg elsker denne kampen, spesielt med Norge, det var gøy. »

Fotokreditt: Manzoni/NordicFocus