Hochfilzen – Frankrike er tredje bak Norge og Sverige på kvinnestafetten.

Siden sesongstart har det norske laget vist sitt fulle potensial. Veldig nøyaktig bak pistolen vant de foran Sverige og Frankrike.

Nordmenn er urørlige på stafetten!

Akkurat som forrige uke i Östersund vant Norge Riley Feminin. Med en ny kombinasjon er skandinavene nesten like raske Spor (6,6 sekunder bak de svenske rakettene). Men det var nøyaktigheten bak pistolen som gjorde forskjellen: bare 6 valg (bare det italienske laget gjorde det bedre).

Det hele starter med ungdommen Juni Arnecleave. Lillehammeren skrev sin første verdenscuppalle i forrige uke, og lanserte laget sitt i ledergruppen fra første utveksling med to valg og en flott tid på ski. En annen norsk fakkelbærer, Marit Ishol Skogen, mobiliserte ikke. Bare en hakke i skuddet ståendeHun gir Riley har Caroline Naughton På andreplass, rundt tretti sekunder unna ledelsen. Hun kunne ikke kjempe mot italienerens imponerende løp Lisa Vittozzi (beste ski- og skytetider) for å opprettholde løpsledelsen.

Marit Ishol Skogen (NOR), Caroline Ofikstad Naughton (NOR), Ingrid Landmark Dantrevold (NOR), © Manzoni/NordicFocus.

Veldig konsekvent siden starten av sesongen (spesielt på et tidspunkt iført den gule trøya til lederen av den generelle klassifiseringen av verdenscupen), Caroline Naughton Det var et bra løp. Et enkelt valg på hvert av hans mest solide skudd og en god tid på ski (tredje i gruppen hans) lar ham gi Riley har Ingrid Dantrevold Mer enn 20 sekunder foran svenskene. Fullfør dette Riley VM ville bare vært en formalitet for den nåværende lederen av den generelle klassifiseringen. Med kun ett skudd og den tredje skitiden i sin gruppe, krysset han målstreken mer enn 30 sekunder foran svensken.

En plattform uten svensker? Kan ikke !

En del av favorittene på papiret, det svenske laget ble nummer to Riley Nærmere bestemt flott skivær. Beautiful fortsetter å lede Riley avAnna Magnuson (to eksamener og andre skitid), Mona Broson Han hadde litt problemer bak pistolen (to valg per skudd), men på ski tapte han nesten 17 sekunder. Lisa Vittozzi.

Mona Broerson (SWE), Anna Magnusson (SWE), Elvira Oberg (SWE), Hanna Oberg (SWE), © Manzoni/NordicFocus.

Starter 47 sekunder bak ledelsen, Hannah Oberg Oppnådde et veldig bra løp (3 valg og andre gang på ski), og brakte lillesøsteren innen 20 sekunder etter seier. Nå med forskjellene Ingrid Dantrevold, Elvira Oberg ville ikke ha lykkes med å gjøre en forskjell. I uavgjort klarte hun imidlertid ikke å gjøre noe mot det raske Norge, noe som gjorde at svensken kunne beholde denne utmerkede andreplassen.

Franske jenter har (endelig) funnet plattformen!

For den syvende starten VerdensmesterskapOg en første Riley, Gilonne Guigonnat Han ville ha svart godt. I vanskelighetene med å gå på ski var han i stand til å bruke sine utmerkede ferdigheter som snikskytter, og laget bare én hakke. Hun gir Riley har Lou Jeanmonot På syvende plass, rundt tretti sekunder bak. Det er på dette tidspunktet bluesen gir oss vår første spenning: Lou JeanmonotHan fortsatte med å skyte i ringen, nummer to i den generelle rangeringen og kjent som en utmerket skytter Avstraffelse Etter skuddet hans stående.

Gilonne Guigonnat (FRA), Lou Jeanmonnot (FRA), Justine Braisaz-Bouchet (FRA), Julia Simon (FRA), © Manzoni/NordicFocus.

Den syvende skitiden i gruppen hennes har hun ikke råd til Riley har Justin Bryzas-Pouchet Bare på åttendeplass, ett minutt og førti minutter bak lederen, og ett minutt på pallen. Men den unge moren, nylig nummer tre i sprinten, viste skiferdighetene sine: den beste tiden i gruppen hennes og bare en stor ball, ga hun Riley 18 sekunder fra scenen til kompanjongen som holder den store krystallkloden på fjerdeplass. Litt etter litt gjenvinner formen, Julia Simon Før skuddet tok han den tredje italieneren på den tiden Lag. Fra dette skuddet ble han nummer tre, 13 sekunder bak andreplassen. Til tross for litt skremsel i sitt siste skudd (2 valg), lot Saiss skiskytteren Frankrike tilbake i boksen.

Fullstendige resultater:

Fotokreditt: Manzoni/NordicFocus