Hockey: Red Panthers kvalifiserer seg til kvartfinalen i verdensmesterskapet: 1981 til…

Før kampen ble de chilenske spillerne allerede lagt merke til på tribunen. Mange støttespillere hadde tatt turen. De sang og ropte. De belgiske fansen svarte med «Belgia, Belgia».

For sin første knockout-kamp var belgierne fantastiske. De lar aldri tvil forstyrre denne snarveien. Målscoreren ble raskt tatt bort til deres fordel. De kvalifiserte seg til kvartfinalen for første gang siden 1981. På den tiden var det ingen kvartfinaler, men de avsluttet kampanjen i Buenos Aires på 8. plass. De møter verdens nr. 1, Nederland, i Amstelveen tirsdag klokken 19.30. Den største utfordringen i hockeyhistorien.

Lørdag kveld hadde Red Panthers Chili Passion først. I det 4. minutt blåste i stedet dommeren i fløyta, noe som ga Chile en fordel. Sotkiu var allerede på marsj. Gerniers kom seg og Struik begynte og fant Versavel i sirkelen. Hun hadde mistet kontrollen. Belgia tok ledelsen i det 5. minutt. Vanden Bore sov godt. Cole frigjorde Panthers. Engelbert gikk solo etter å ha kommet seg og fikk sin andre PC i det 9. minutt. Vanden Bohrs søvn førte til en tredje PC etter å ha ty til video. Schuler gikk bort fra pinnen. Belgierne holdt ballen i 25 løp. De scoret den 5. pc i det 11. minutt, noe som førte til det 6. minutt. Chile-skudd blokkert av Brassier. Etter en retur fra Gerniers mottok Versavel ballen og snurret ned venstrekanten. Bakhåndskorset hans ble avledet av Justin Razir. Struijk rykket inn til en syvende pc med 13 sekunder igjen av det første kvarteret. Vanden rystet Warrior Nets (3-0).

Den første ble animert av Palengians skudd i andre kvartal. Pouvres fant en fot i sirkelen, 8. stk. Vanden Borre ble utfordret, men scoret PCs 9. i det 20. minutt! Villagran skulle ut for tidlig. Den 10. møtte Vanden Bohrs sovende, men ballen holdt seg i sirkelen. Engelbert, i det fjerne, ble dyttet mot det tomme målet. Et innlegg fra Rasier avviste ballen på hodet til den chilenske forsvarsspilleren De Mott. 11. PC på 22. minutt. Han protesterte.

Chile skyldte på slaget og stilte aldri opp to perfekte pasninger til. The Red Panthers var stadig mer allestedsnærværende med en mer aggressiv presse. Selvtilliten var total. Mot også.

I det 27. minutt tok Presser nok et skudd. Hun var på bakken før hun reiste seg. Den første Chile PC-en ble avblåst da ballen var farlig. Hilleward slo et pinneskudd som ga ham greenen. Rett før pause kom et comeback preget av samtidige pasninger til France de Motts kjepp.

Etter 48 sekunder møtte Engelbert en ball og nådde bare den ene halvdelen av banen før han justerte et skudd som unngikk Schulers erstatter Salvador (5-0). Plasseringen av de røde på bakken hindret chilenerne i å komme skikkelig ut av forsvaret. Sotkyu tar et skudd fra Valdivia. Gerniers gikk imot, men kunne ikke finne Rasir. Det tredje kvarteret ble dominert av Panthers som ikke skapte noen store sjanser.

Det første Chile-laget falt i det 47. minutt til Vanden Bohrs spark. Han stoppet dårlig, men rørte ved foten til De Mott. Re PC. De Mott berører ballen igjen, men ber om video for å kansellere denne tredje PC-en. Belgia mistet videoen sin. 3. PC ble likt på 4. plass på grunn av Palenkians pinneskudd. og 5. D’Hook var der. Red Panthers roet ned spillet i dette siste kvarteret mens de tok seg av null i backfeltet. I det 56. minutt utløste han den 12. PC-en og fikk ham til å sove. Rasir og Versavel spilte mot sirkelen. Nelan bidro med den 13. andelen. Chilenske fans fortsatte å heie på laget sitt til tross for den tørre scoringen. Et siste skudd fra Rasir ble avvist.

Belgia – Chile 5-0

Belgia : Sotgiu; Puvrez, Vanden Borre, Brasseur, Hilleweart; Nelan, Struig, VanderMeyren; Engelbert, «De Cerstevens, Palengian; Deretter Rasir, Gerniers, Versailles, Leclef, de Mott, Braine, d’Hooke (16.)

Chile : Schuler; Ananias, Villagran, Grimerman, Flores, Filipek, Uros, Carum, Tala, Solano, Maldonado; Deretter Salas, Palma, Barra, Valdivia, Arrieta, Comis, Salvador (31.).

Dommere : Fru A. Rostron og jeg. Bresenki

grønt kort : 28. Hilleward

mål : 6. Vanden Porre (1-0) på PC, 14. Rasir (2-0), 15. Vanden Porre (3-0) på PC, 20. Englebert ved Fortsettelse av PC (4-0), 31. Englebert (5-0)

Straffe hjørne: Belgia (3/13) og Chile (/5)