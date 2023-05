Hockey-VM: «Jeg håper Chaux-de-fonniers vil støtte Norge litt»

Verdens hockey «Jeg håper Chaux-de-fonnierne vil støtte Norge litt» HC La Chaux-de-Fonds» norske spiss Sondre Olden får et spesielt møte mot Sveits under hockey-VM i Riga søndag (15.20). Lagt ut 14. mai 2023, 11:01

Den norske HCC-spissen Sondre Olten håper å spille et ekkelt triks i Sveits. Pascal Muller/Fresh Focus

En dag etter hans solide start mot lavmælte Slovenia, Sveits møter Norge (12. i verden) i Riga søndag (15.20). Sveitserne starter som favoritter mot skandinavene, men vi må fortsatt være forsiktige. «Norge spiller strukturert hockey. Spillet deres er likt Sveriges,” gled Patrick Fischer.

I den motsatte leiren kjenner to personer godt til Sveits. HPK Hämeenlinnan (Finland) spiss Mathias Trettenes, senter for HC La Chaux-de-Fonds mellom 2020 og 2022 (4 år med Bienne i National League), og Sondre Olden. Sistnevnte er toppen av biene fra 2021 og vil være en av de viktigste farekildene for den sveitsiske bakvakten.

Jeg vil komme tilbake

Den raske HCC-vingen tenker høyt på sin fremtidige motstander. «Jeg har spilt i Sveits i to år, så jeg kjenner detaljene i spillet deres. Det er et av de beste landene i gruppen, og vi må tilby bedre hockey enn vi gjorde i dag mot Kasakhstan.»

Søndag kan de gå inn i mengden med en kniv mellom tennene mens de ser ut til å feie vekk den skuffende starten på turneringen i Norges Arena Riga. De ble slått på straffe av Kasakhstan (3-4), deretter 3-1 etter å ha ledet 2-0. «Vi ga dem kampen og Sondre Olden er opprørt. Vi hadde mange sjanser til å drepe den kampen, og det gjorde vi ikke. Det er synd fordi en seier er viktig for oss.

Et spesielt spill

Sondre Olden, selv om han er litt skuffet over resultatet av denne åpningskampen, er glad for å være tilbake i Sveits på søndag. «Denne turneringen vil være veldig spesiell for meg,» sa han med et lite smil. Jeg bor der, jeg elsker dette landet, men jeg må prøve å ikke tenke for mye på det til å fokusere.

Jeg bommet på alle sjansene mine på lørdag, men jeg håper jeg kan slå bra mot Sveits. Sondre Olden, HCC-spiss.

Han skal heller ikke tenke på HCC-supportere. Etter å ha vært vant til å lyse opp med sine spektakulære prestasjoner siden 2021 (142 poeng på 79 kamper), vil den femte VM-mannen drømme om å lure dem denne gangen. Han mistet imidlertid ikke fair play.

«Jeg vil at de skal ha det gøy å se denne kampen. Jeg håper Chaux-de-fonniers støtter Norge litt fordi vi har hatt en flott sesong sammen.» Jeg savnet også muligheter (Merk: lørdag)Men jeg håper jeg skal treffe bra mot Sveits.

Sondre Olden (til høyre) hadde en drømmesesong med HCC. Pascal Muller/Fresh Focus

Kampen mellom de to uttakene tegner til å bli mer usikker enn lørdag for Patrick Fischers menn.