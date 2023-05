Hockey-VM: Norge vinner 3-2 mot Canada

Sammendrag

Canada har kun tapt én gang på 24 møter mot Norge i sin historie. Mandag morgens scrimmage i hockey-VM burde gitt Canada sin femte seier, men Norge overrasket kanadierne med en 3-2-seier i shootout.

Isak Hansen, Sondre Olten, Mathias Drettenes og Thomas Olsen spilte helter for nordmennene, som alle scoret i straffesparkkonkurransen for å gi den skandinaviske siden seier.

Det var Norges første seier i turneringen siden seieren i 2000.

Canada gikk glipp av en gylden mulighet til å klatre til andreplass i gruppe B. Canada ligger på tredjeplass i gruppen med Latvia etter seks kamper, bak Sveits og Tsjekkia.

– Norge spiller bra defensivt, det visste vi før kampen. De tillot et snitt på to mål per kamp, ​​så vi visste at de kom til å forsvare seg godt. Spillet vårt er ikke raskt nok til å storme midtis, og mot et slikt lag er det det vi trenger for å skape scoringsmuligheter, forklarer trener Andre Tourigny, Canadas hovedtrener, i en pressemelding.

«Å møte motgang er en del av denne konkurransen. Hvis laget ditt ikke kan skinne i møte med motgang, er sjansene dine for å lykkes små,» la han til.

Andreas Martinsson og Olden scoret for Norge i ordinær tid, mens Milan Lucic og Lawson Kroos hjalp Canada med å tape. Bare Cody Glass og Tyler Toffoli lyste opp Canada i skuddvekslingen.

Ting fikk en tøff start for Canada, som fikk nordmennene til å lede 2-0 etter én periode.

Maple Leafs ble først overrasket midtveis i den første perioden da den tidligere Montreal Canadiens-spissen Martinsen ble glemt på toppen av sporet. Martinsen åpnet scoringen med et raskt håndleddsskudd fra en pasning fra Ken Andre Olimp etter en kanadisk turnover.

Da var Norge raskt tilbake i ledelsen i de første øyeblikkene av midtperioden. Olden skjøt et håndleddsskudd nær bordene som Joel Hofer bommet på, og Norge tok ledelsen 1:52 ut i kampen.

Canada ga endelig et livstegn seks minutter senere, halvveis i andre periode. Spissen Milan Lucic utnyttet en tett jam foran Jonas Arndtssons nett til å score med et fint håndleddsskudd for å sette Canada innenfor Norges mål.

Med mindre enn tre minutter igjen av andre periode leverte spiss Adam Fantilli en hard sjekk til Christian Casadul i ringens hjørne. Etter en videogjennomgang tildelte dommerne en fem minutters storstraff til Fandily, som ble kastet ut av kampen. Det kanadiske straffesparket gjorde imidlertid en god jobb og ga ikke opp et mål.

Canada hadde en gylden sjanse til å utligne kampen sent, men Jack Quinn traff stolpen og deretter stengte Arndtsen døren til Norges ledelse.

Likevel var det litt magi i luften i Riga. Med 12 sekunder igjen tok Michael Garcon en puck i hjørnet etter en faceoff, for så å sette den foran nettet for Lawson Cruz, som sendte alle på overtid.

Fire av Norges fem skyttere tok overtaket av Hofer i straffekonkurransen. Hofer stoppet 22 av 24 skudd.

Canada stenger gruppespillet mot Tsjekkia tirsdag, mens Norge møter Slovakia.