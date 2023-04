Hodet til tyranner er annerledes enn det vi forestiller oss

Glem bildet av den berømte Tyrannosaurus med utstående tenner. Dette forferdelige rovdyret har ikke hatt et gitt hode på mer enn et århundre.

Populære, men vitenskapelige bilder representerer ofte store kjøttetende dinosaurer. Dinosaur rex Med eksponerte tenner, lik kjever til krokodiller, dvs. uten å dekke leppene. Imidlertid antyder en ny studie at disse dinosaurene lignet øgler eller komodo-drager i denne forbindelse. Disse har faktisk lepper som dekker tennene når munnen er lukket.

Noen studier har allerede antydet at siden tenner hos theropoder er kjent for å være dekket med relativt tynn emalje, kan leppebeskyttelse være nødvendig for å forhindre for tidlig slitasje. Men denne hypotesen må bevises.

Tyrannosaurus rex hadde et større øglehode enn en krokodille

Forskerne testet relevansen av flere ansiktsrekonstruksjoner ved å vurdere forholdet mellom hodeskallelengde og tannstørrelse for flere theropoddinosaurer, men også for levende og utdødde reptilarter. De utførte også en komparativ histologisk analyse av tannslitasjemønstrene til tyrannosaurider og krokodiller.

Resultatene deres ble publisert Vitenskap, viste at til tross for deres forhold til krokodiller, hadde ikke theropoder slitasjemerker på den ytre overflaten av tennene. I tillegg er forholdet mellom tannstørrelse og hodeskallelengde lik det som er observert hos moderne reptiler.

Så forskerne antyder at tennene til tyrannosaurer var fullstendig dekket av lepper. En nyhet i ansiktsmorfologien til disse topprovdyrene kan ha implikasjoner for vår forståelse av deres kjeveanatomi og fôringøkologi.