Hodetelefoner slås aldri av

Sony har introdusert en ny type øretelefoner kalt LinkBuds. Dette er ikke den nye versjonen av øretelefoner. Her er det ikke plass til innsetting i øregangene. De plasseres i paviljongen og plasseres på øret ved å vri foten. Det er 5 forskjellige størrelsestips for å få mest mulig ut av esken. Du kan prøve forskjellige størrelser. De er mer behagelige å ha på enn vanlige in-ear-hodetelefoner eller lukkede hodetelefoner. Det ble ikke følt noe trykk gjennom øret. I tillegg er de lette: 4,1 gram per enhet.

Formen deres er også fantastisk. De er dannet av en kule og en perforert ring. I tillegg er de veldig små. De er 51 % mindre enn Sonys flaggskip WF-1000XM4.

Disse hodetelefonene er ikke den nyeste versjonen av støydempende enheten. Det er ingen slik struktur i produktet. Det er heller omvendt. De er designet for å lytte til musikk eller snakke avhengig av konteksten du passerer i. Mengden lyd du hører øker avhengig av mengden ekstern lyd. Musikken stopper mens du snakker. På denne måten trenger du ikke å fjerne enhetene for å fortsette lagringen. Og det fungerer bra. Balansen mellom lydintervaller er godt kontrollert. Det vil være eksterne lyder samtidig som kvaliteten på lyttingen sikres uten avbrudd.

Hodetelefoninnstillinger administreres i Sonys eksklusive app. Det er balanse og funksjonsfordeling. Enheter har ikke en fysikkknapp. Bank lett foran øret for å aktivere dem. Dette unngår den matte og ubehagelige lyden av å skrive på øretelefonen.

LinkBuds brukes til å lade opp et batteri festet til en transportboks. Boksen lar 12 timer lades. Hodetelefoner kan fungere i 5,5 timer (produsentdata) ved full lading. Å legge dem i boksen i 10 minutter gir dem 1h30 autonomi.

Disse enhetene kan også brukes av blinde. Sony har inngått samarbeid med Microsoft for å integrere teknologi i produktene sine. LydBare tilgjengelig på iOS, gjenskaper den miljøet i 3D-lyd for å lette bevegelsen til disse personene.

Hodetelefoner LinkBuds Tilgjengelig i hvit eller grå til 180. De er kompatible med 360 reality-lydapplikasjoner designet for å lytte til musikk med full fordypning.