Holcord igjen … to år fra hverandre

Marcus Holcord, den siste mannen som vant en etappe på Norwegian Arctic Race før utbruddet, gjorde det for første gang siden løpet kom tilbake i sykkelnyheter. Uno-Xs nordmann var nesten på kontraangrep for å seire på Troms gater.

Sammendrag – Nivå 1 – # Arctic Race 2021

Ledende fire ryttere

111 ryttere tar starten på nivå 1 på Norges 8. arktiske løp i Tromsø. Det første trekket ble gjort av Kleb Brushensky (Astana-Premier Tech), Alexis Kagart (AG2R-Citroën) og Alex Coleman (Sport Valentine-Balois). De likte fordelen med 4’10 etter løpet på 15 km da Peloton frigjorde dem. Tor Andre Aase Vabø (Team Coop) fanget dem etter en solojakt, men opprettholdt et gap på mindre enn to minutter halvveis i B&B Hotels-KTM-ledet Peloton-løp. Bruszenski fortsatte å fange KOM -poengene i en avstand på 52 km på Gatfordjordet -toppmøtet, mens angrepene på Pack -hodet begynte å finne sted. 30 km før slutten er klyngen 1 ‘på drift.

Barquil og Iking viser sine ambisjoner

Kagart forlot sine frittliggende kamerater og avanserte til tross for en sterk jakt og flere angrep på Pelotons hode. Bora-Hanscrohe, Intermark-Vandy Cobert og Astana er de mest aktive lagene. De satte en stopper for Guardian Odyssey med 11,8 km igjen. I andre avsnitt på Voldewagen-toppmøtet testet Warren beina på Barquis (Arcia-Samsik), etterfulgt av Mathieu Burgoto (total energi), men Christian Aswald (lagkamerat) gikk helt klart, først var Samuel Batistella (Astana) fremdeles best ung rytterfinale De med energi. På kvelden før løpet gikk Barquil tilbake til Holdewegans siste stigning og sa at han kunne designe GC på etappe 1. Pre-race favoritt Odd Christian Iking (Intermarco-Vandy Cobert) reagerte, så Giro de Italia etappevinner Victor Lafayette (Cofidis).

Holcord er i 2019

Holcord kontra angrep etter at tre klatrere ga Malcel lørdag et hint om hvem som skulle vente på dronningens pallplass. Homeboy Andreas Leknes, som løper for det norske landslaget, nærmet seg 2 km-merket, men Uno-X Riders siste hinder hindret ham i å fange noen, på samme måte som han vant for to år siden i den norske finalen. Ved denne anledningen krysset Christoph, som løp for det norske landslaget, fortet to sekunder før cockpiten til P&P Hotels-KTM. Etter den beste prestasjonen på åpningsfasen, drar Norges Arctic Race utenlands for første gang da fase 2 ender i Finlands Gilbisjarvi.